Vermögensanlage : Deutsche Privatanleger stürzen sich auf ETF

Die börsennotierten Indexfonds, die sogenannten Exchange Traded Funds (ETF), werden unter deutschen Privatanlegern immer beliebter. Wie die Direktbank ING Deutschland am Dienstag mitteilte, erhöhte sich das in ETF angelegte Vermögen im vergangenen Jahr um 50 Milliarden auf fast 150 Milliarden Euro. Der Schwerpunkt liegt hier eindeutig bei Aktien-ETF mit 93 Prozent. Nur 6 Prozent machen Anleihe-ETF aus. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Studie der ING Deutschland und des auf die Finanzbranche spezialisierten Analyse- und Beratungsdiensts Barkow.

Die börsennotierten Indexfonds sind wesentlicher Bestandteil der passiven Vermögensverwaltung: Sie bilden nur die Wertentwicklung eines Index wie zum Beispiel des Dax ab, sind dafür deutlich günstiger als aktive Fonds, bei denen ein Fondsmanager sich zwar auch in der Regel an einem Index orientiert, diesen aber in der Wertentwicklung zu schlagen versucht.

„ETF werden immer mehr zum Liebling der deutschen Privatanleger“, stellt Thomas Dwornitzak, Leiter Sparen & Anlegen bei der ING Deutschland, fest. Allerdings ist das Volumen in der für Privatanleger noch jungen Anlageklasse noch immer deutlich geringer als bei offenen Publikumsfonds, die aktiv gesteuert werden. Hier lag nach den Zahlen des deutschen Fondsverbands BVI das Volumen Ende September 2021 bei knapp 1,4 Billionen Euro, davon entfielen 586 Milliarden Euro auf Aktienfonds.

Ein Billionenvolumen weisen ETF im Euroraum auf. Hier hat sich das für private und institutionelle Investoren verwaltete Vermögen nach Angaben der ING seit dem Jahr 2014 vervierfacht. Ende 2021 belief es sich auf 1,38 Billionen Euro nach 1,03 Billionen Euro zwölf Monate zuvor. Den größten Beitrag zum ETF-Boom unter den deutschen Privatanlegern liefern die Direktbanken, zu denen auch die deutsche Einheit der niederländischen Großbank ING zählt. Vom ETF-Bestand entfiel mit 81 Milliarden Euro mehr als die Hälfte auf die Direktbanken, deren wichtigster Vertriebskanal das Internet ist. Traditionelle Banken, die auch noch auf Filialen setzen, verwalten ein ETF-Vermögen von 54 Milliarden Euro. Anlageberater wie zum Beispiel Scalable Capital folgen mit 13 Milliarden Euro auf dem dritten Rang.

Anleger suchen Alternativen zu Niedrigzinsen

Die Dynamik im ETF-Geschäft spiegeln die Mittelzuflüsse bei Direktbanken wider: Deutsche Privatanleger haben im vergangenen Jahr über diese 21 Milliarden Euro neu in ETF-Produkte investiert. Ein Jahr zuvor waren es noch 12 Milliarden Euro nach 7 Milliarden Euro im Jahr 2019 und jeweils 4 Milliarden Euro in den Jahren 2018 und 2017. Die höhere ETF-Nachfrage führt ING insbesondere auf die Suche nach Anlagealternativen im Niedrigzinsumfeld zurück. So zeigt sich das hohe Interesse deutscher Privatanleger auch in den Suchanfragen im Internet. Beim wichtigsten Suchdienst Google wurde der Begriff „ETF“ Ende 2021 elfmal so häufig gesucht wie „Tagesgeld“. In den Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 und Anfang 2021 sind die Suchanfragen nach „ETF“ sofort sprunghaft gestiegen.

„Covid-19 hat wie ein Turbo für den deutschen ETF-Markt gewirkt“, sagt Dwornitzak. Er geht davon aus, dass die Bedeutung der passiven Indexfonds in Zukunft weiter zunehmen wird, weil sie durch unkomplizierte Handhabung und Transparenz bestens geeignet sind, um mit überschaubaren Aufwand am Finanzmarkt teilzunehmen. In den Städten Augsburg, München und Münster wurde bei Google die höchste Anzahl an ETF-Suchanfragen gezählt. Darüber hinaus stellte ING ein West-Ost-Gefälle fest: Am wenigsten interessieren sich für ETF die Bewohner der ostdeutschen Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen.

Ein Rekordjahr hat es für passive Fonds 2021 auch in der weltweiten Betrachtung gegeben. Nach einer Mitteilung der amerikanischen Fondsgesellschaft Franklin Templeton sind Ende 2021 in ETF erstmals mehr als 10 Billionen Dollar angelegt gewesen, wobei die Mittelzuflüsse 1 Billion Dollar ausgemacht haben. Die Beratungsgesellschaft PWC erwartet bis 2026 eine Verdopplung auf 20 Billionen Dollar. Marktführer im ETF-Geschäft ist die amerikanische Kapitalanlagegesellschaft Blackrock, die Ende 2021 erstmals mehr als 10 Billionen Dollar verwaltete. Davon entfiel fast ein Drittel auf ETF und ähnlich viel auf passive Anlagen für institutionelle Investoren.

Für dieses Jahr erwartet Jason Xavier, Europa-ETF-Chef von Franklin Templeton, den größten Zuwachs für Indexfonds auf kurzlaufende Anleihen. Das liegt an der Erwartung steigender Zinsen, wie sie die amerikanische Notenbank Federal Reserve schon angedeutet hat. Das Zinsänderungsrisiko ist bei langen Laufzeiten höher als am kurzen Ende, das sich deshalb besser schlagen dürfte. Sehr dynamisch entwickeln sich nachhaltige ETF-Produkte. Hier haben sich in Europa die Mittelzuflüsse im vergangenen Jahr auf 87 Milliarden Dollar verdoppelt.