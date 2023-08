Auf der Liste der am höchsten kapitalisierten börsennotierten Unternehmen der Welt belegt Nvidia mit rund einer Billion Euro Platz 5, Platz 4 Amazon mit 1,3 Billionen Euro, Platz 3 Alphabet (Google) mit 1,4 Billionen Euro und Platz 1 Apple mit 2,6 Billionen Euro. Microsoft liegt auf dem zweiten Platz mit 2,2 Billionen Euro. Zusammen bringen diese fünf also rund 8,5 Billionen Euro auf die Waage.

Der gesamte Dax mit seinen 40 Werten käme mit knapp 1,5 Billionen Euro nur mit Mühe auf Platz drei. Es ergibt deshalb wirklich Sinn, Microsoft & Co. besonders im Auge zu behalten. Sie dürften beispielsweise oft genug auch maßgeblichen Einfluss auf den Dax haben. Der mag dann so gut oder so schlecht aussehen, wie er will: Wenn diese fünf Giganten anderer Meinung sind, wird er dagegen nicht immer viel ausrichten können.