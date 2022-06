Indexentscheidung : Delivery Hero fliegt aus dem Dax

Nach knapp zwei Jahren im Dax muss der Berliner Essenslieferant Delivery Hero den deutschen Leitindex wieder verlassen. Wie die Deutsche Börse am späten Freitagabend mitteilte, greift die Fast-Entry-Regel. Demnach ist Beiersdorf in der Mai-Rangliste der wertvollsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland unter die ersten 33 Titel gekommen. Damit wird Beiersdorf nach nur drei Monaten im M-Dax vom 20. Juni an wieder in den Dax aufgenommen. Absteigen muss dafür der schwächste aktuelle Dax-Wert und das ist Delivery Hero knapp hinter dem Berliner Kochboxenversender Hello Fresh.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Zwar hat sich der Aktienkurs von Delivery Hero seit dem 9. Mai um fast 50 Prozent erholt, liegt aber mit aktuell knapp 37 Euro noch weit von seinen Höchstkursen um 144 Euro aus dem vergangenen Jahr entfernt. Mindestens zwei Jahre wird Delivery Hero nicht in den Dax zurückkehren können. Zur neuen Bedingung für den Aufstieg hat die Börse zwei Geschäftsjahre mit Gewinn gemacht. Delivery Hero hat bisher allerdings noch kein Geschäftsjahr mit Gewinn abgeschlossen. An der Dax-Aufnahme des defizitären Konzerns hatte es immer wieder Kritik gegeben. Die Deutsche Börse hat daraufhin ihr Regelwerk geändert. Delivery Hero war im August 2020 für die insolvente Wirecard AG in den Dax gekommen.

Vier Dax-Wechsel binnen 15 Monaten

Mit Beiersdorf kehrt ein Unternehmen in den Dax zurück, dass erst im März hatte absteigen müssen. Damals hatte der Börsenneuling Daimler Truck den traditionsreichen Hamburger Konzern verdrängt. Schon im März 2021 hatte Beiersdorf den Dax verlassen müssen, nachdem Siemens Energy an die Börse gekommen war. Nur wenige Monate später hatte aber die Übernahme der Deutschen Wohnen durch Vonovia einen Platz im Dax freigemacht, den Beiersdorf einnehmen durfte. Vier Dax-Wechsel binnen 15 Monaten für ein Unternehmen hat es in dem auf Kontinuität ausgerichteten deutschen Leitindex noch nie gegeben.

In den M-Dax wird vom 20. Juni an zudem der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Encavis aufgenommen. Absteigen muss dafür der Lübecker Immobilienspezialist Hypoport, zu dem der Kreditvermittler Dr. Klein gehört. In den S-Dax werden Hensoldt und PNE aufgenommen für LPKF Laser&Electronics und SGL Carbon. Hensoldt ersetzt im Tec-Dax zudem Eckert&Ziegler.