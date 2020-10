Amerikanischer Investmentriese : Blackstone: Jeder dritte Vorstand soll divers sein

Das Logo der Investmentgesellschaft Blackstone in New York Bild: Picture-Alliance

Die amerikanische Beteiligungsgesellschaft Blackstone will mehr Vielfalt in den Führungsetagen fördern und hat sich dafür nun selbst stramme Ziele gesetzt: In den Vorständen von Unternehmen, an denen sich der Investor mehrheitlich beteiligt, soll künftig jedes dritte Mitglied „divers“ sein, also vereinfacht gesagt kein weißer, heterosexueller Mann. Über das Vorhaben für ein unternehmensweites Mandat in den Vereinigten Staaten und in Europa erfuhr die F.A.Z. vorab.

Die Ankündigung bezieht sich dabei auf alle neuen Investments von Blackstone, bei denen das Unternehmen die Mehrheit halten wird. Die Quote gelte als ein Teil der Voraussetzung für eine Akquisition. Von den Unternehmen soll demnach mindestens ein Drittel des gesamten Vorstandes divers sein. In dem Zusammenhang steht Diversität für die Investmentgesellschaft gleichermaßen für „Rasse, Geschlecht und sexuelle Orientierung“. Die Quote kann aus den verschiedenen Kategorien erfüllt werden, eine genaue Vorgabe zur Aufteilung gibt es aber nicht.

Die Investmentgesellschaft, die insgesamt mehr als 560 Milliarden Dollar weltweit verwaltet, setzt den Unternehmen eine Frist von einem Jahr, um dieses Ziel zu erreichen – und die geforderte Quote werde dabei vierteljährlich überprüft, heißt es.

Karriere-Programm

Zudem hat das Unternehmen angekündigt, ein Karriere-Programm unter dem Namen „Career Pathways“ einzuführen, das benachteiligte Menschen aus weniger privilegierter Herkunft unterstützen soll. Das treffe auf all diejenigen zu, die aufgrund ihres geografischen Standortes, ihrer Religion, sexuellen Orientierung, ihres Geschlechts, einer Behinderung, eines Flüchtlingsstatus’ oder ihres Alters benachteiligt sind.

Das Einstellungsprogramm soll laut Blackstone helfen, mögliche Kandidaten für Arbeitsplätze auf einer mittleren Qualifikationsstufe zu identifizieren, zu rekrutieren und für die Zukunft zu fördern. „Vielfalt, Gleichheit und Inklusion sind für Blackstone seit langem eine Priorität und sind entscheidend für unsere Firmenkultur und unseren Erfolg“, sagt Farhad Karim, Senior Managing Director für Blackstone, der F.A.Z. Man starte weitere Initiativen, um das Engagement für Vielfalt weiter voranzutreiben und die Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen aus unterrepräsentierten Hintergründen zu verbessern, so Karim weiter.

Wie ernst sind ESG-Bestrebungen?

Mit Ankündigen zu mehr Nachhaltigkeit, für das stellvertretend das Kürzel ESG steht, treten aktuell immer mehr Unternehmen aus der Finanzbranche nach vorne. Die Abkürzung ESG bezieht sich dabei auf die unterschiedlichen Dimensionen der Nachhaltigkeit: Umwelt (Ecological), Soziales (Social) und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Governance).

Wie ernst die Branche das Thema Nachhaltigkeit wirklich nimmt, daran gibt es immer wieder Zweifel. Vielen Unternehmen wird dabei „Greenwashing“ vorgeworfen, also etwas als grüner oder nachhaltiger zu verkaufen, als es eigentlich ist.

Bei Blackstone gilt die Diversitäts-Quote denn ausschließlich für neue Akquisitionen. Wie viele Unternehmen am Ende davon betroffen sind, dazu gibt es noch keine Aussagen. Jonathan Gray, Präsident und COO von Blackstone, brachte im Rahmen der Vorstellung der Zahlen für das zweite Quartal immerhin 156 Milliarden Dollar für mögliche neue Übernahmen ins Spiel.

Kritik gibt es immer wieder hinsichtlich der Konsequenzen, die sich aus einer Nicht-Einhaltung von Quoten oder etwa Grenzwerten ergeben. Falls ein Unternehmen die Diversitäts-Quote nicht einhalte, könne Blackstone dafür öffentlich zur Rechenschaft gezogen werden, heißt es hierzu von dem Unternehmen lediglich.