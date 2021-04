Verwaltetes Vermögen : Blackrock kommt auf mehr als 9 Billionen Dollar

Die größte Kapitalanlagegesellschaft der Welt wächst in der Pandemie in neue Dimensionen. Vor allem das Geschäft mit ETF-Produkten läuft auf Hochtouren.

Die Blackrock-Zentrale in New York Bild: Bloomberg

Die weiterhin gute Entwicklung an den Kapitalmärkten hat das verwaltete Vermögen von Blackrock bis Ende März erstmals über die Marke von 9 Billionen Dollar anschwellen lassen. Wie der größte Vermögensverwalter der Welt am Donnerstag berichtete, kam es in den ersten drei Monaten zu einem Rekordzufluss an neuen Kundengeldern von 172 Milliarden Dollar. Nach Aussage des Vorstandschefs Larry Fink war es das vierte Quartal in Folge mit einem Mittelzufluss von mehr als 100 Milliarden Dollar.

Daneben erhöhte sich das verwaltete Vermögen vor allem durch den Kursanstieg an den Aktienmärkten um 165 Milliarden Dollar. Ende des vergangenen Jahres verwaltete Blackrock ein Vermögen von 8,7 Billionen Dollar. Gegenüber März 2020 hat es sich um 2,5 Billionen Dollar erhöht. Bei börsennotierten Indexfonds (Exchange Traded Funds; ETF) ist Blackrock der führende Anbieter in der Welt. In ETF-Produkten legten die Kunden im ersten Quartal 68 Milliarden Dollar neu an. Der Nettogewinn erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 16 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar.

Die große Rolle von Blackrock an den internationalen Finanzmärkten stößt inzwischen vermehrt auf Kritik. So hat jüngst die vom ehemaligen Grünen-Finanzpolitiker Gerhard Schick gegründete Bürgerbewegung Finanzwende die Marktmacht von Blackrock kritisiert.