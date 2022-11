Aktualisiert am

Investieren in Krisenzeiten : „Anleger sollten weiter diversifizieren“

Die meisten Anleger haben ein ziemlich scheußliches Jahr hinter sich. Haben Sie als Investmentprofi irgendwelche Lichtblicke im Depot gehabt?

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

In diesem Jahr gab es wenige Möglichkeiten, sich vor den Marktverwerfungen zu verstecken. In der sogenannten Stagflation haben Aktien unter der Stagnation der Wirtschaft gelitten und Anleihen unter der Inflation. Nur Energiewerte und inflationsgebundene Anleihen haben sich gut geschlagen. Leider habe ich beides nicht in meinem Portfolio gehabt und musste leiden wie alle anderen auch.

Wie lange müssen wir denn diese Sondersituation noch aushalten?