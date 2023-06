Der weltgrößte Vermögensverwalter will offenbar einen börsengehandelten Indexfonds auf die Digitalwährung Bitcoin auflegen. Was steckt dahinter?

Digitalwährungen kommen in der etablierten Finanzwelt an. Bild: Reuters

Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock hat am Donnerstag einen Antrag für einen Bitcoin-ETF eingereicht. Als Depotbank würde dann Coinbase fungieren, die größte Kryptobörse in den Vereinigten Staaten. Gehandelt werden sollte er bei Zulassung an der Technologiebörse Nasdaq. Würde er zugelassen werden, würde er Anlegern einen deutlich einfacheren Zugang zu Digitalwährungen anbieten. „Das soll eine einfache Möglichkeit bieten, eine Investition zu tätigen, die einer Investition in Bitcoin ähnelt, anstatt Bitcoin direkt auf einer Peer-to-Peer- oder anderen Basis oder über eine Börse für digitale Vermögenswerte zu erwerben, zu halten und zu handeln“, heißt es in dem Antrag.

Die Anträge stoßen jedoch auf den Widerstand der Aufsichtsbehörden, die in der Vergangenheit unter anderem Bedenken hinsichtlich des Marktes und des mangelnden Anlegerschutzes geäußert haben. So hat sich die SEC bisher geweigert, die Einführung eines Spot-Bitcoin-ETF in den USA zu genehmigen.

Die Regulierungsbehörde befindet sich derzeit in einem Rechtsstreit mit Grayscale darüber, ob das Unternehmen seinen Grayscale Bitcoin Trust in einen ETF umwandeln darf. Eine Entscheidung in diesem Fall wird noch in diesem Jahr erwartet. Mehrere andere Unternehmen haben Anträge zur Auflegung von Bitcoin-Spot-Fonds gestellt und später wieder zurückgezogen. Sollte die SEC einlenken, könnte eine Flut solcher Produkte auf den Markt kommen.

Bei ETFs dauert es in der Regel Monate, bis sie nach der ersten Anmeldung aufgelegt werden, wenn sie überhaupt mit dem Handel beginnen. Der von BlackRock vorgeschlagene Fonds werde wahrscheinlich auf heftigen Widerstand der SEC stoßen, und der Antrag könnte zurückgezogen werden, bevor ein ETF überhaupt aufgelegt werde, sagte Aisha Hunt, Leiterin der auf Vermögensverwaltung spezialisierten Anwaltskanzlei Kelley Hunt & Charles, gegenüber CNBC. „Wir haben eine Registrierungserklärung bei der SEC eingereicht und können aufgrund behördlicher Einreichungsbeschränkungen keine weiteren Kommentare abgeben“, sagte eine Sprecherin von BlackRock in einer per E-Mail versandten Erklärung.

Zuvor hatte die SEC bereits Coinbase verklagt und behauptet, das Unternehmen betreibe eine illegale Börse. Das Unternehmen hat erklärt, dass das Fehlen klarer Regeln für die Branche der digitalen Vermögenswerte der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit Amerikas schade. Auch gegen die weltgrößte Kryptobörse Binance ging die Behörde vor.