Blackrock-Anlagestratege : „Das ist kein gutes Umfeld für Aktien“

Herr Lück, die Europäische Zentralbank (EZB) hat erstmals seit elf Jahren die Zinsen erhöht. War das die richtige Entscheidung?

Im Prinzip ja. Aber die Entscheidung kommt zu spät. Rückblickend wäre es besser gewesen, die EZB hätte schon 2021 die Zinsen erhöht, da war die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wesentlich gesünder als in diesem Jahr. Die EZB hat zu lange gezögert, was der erste Fehler war. Und ihr zweiter Irrtum bestand darin, die Zinsen um 0,5 Prozentpunkte zu erhöhen. Noch auf ihrer Junisitzung hatte die Zentralbank eigentlich einen kleineren Schritt von 0,25 Prozentpunkten angekündigt. So kurzfristig davon abzuweichen, schadet ihrer Glaubwürdigkeit.