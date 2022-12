Bank der Notenbanken : BIZ: 80 Billionen Dollar versteckte Schulden

Die Risiken im Finanzsektor bleiben hoch. Das liegt weniger an den Banken, sondern an anderen Finanzmarktakteuren.

Das Finanzsystem bleibt verwundbar, und das kann die Notenbanken von ihrem inzwischen aggressiven Anti-Inflationskurs abbringen. Davor warnte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in ihrem am Montag veröffentlichten Quartalsbericht. Als Beispiel verweisen die Volkswirte der als Bank der Notenbanken geltenden BIZ auf die Verwerfungen am Markt für britische Staatsanleihen im September.

Damals hatten Pläne der britischen Regierung, die Steuern zu senken und Energie zu subventionieren, Sorgen über den Haushalt und eine Verkaufswelle am Devisen- und Anleihemarkt ausgelöst. Dies brachte britische Pensionsfonds in eine Zwickmühle, aus der sie die Bank of England durch Käufe britischer Anleihen, mit denen die Renditen wieder gedrückt wurden, befreien musste. Für Claudio Borio, Chefvolkswirt der in Basel ansässigen BIZ, stellt die weiterhin hohe Verschuldung eine Herausforderung für die Notenbanken dar, die durch Zinserhöhungen die Inflation dämpfen müssen.

Verwundbare Schattenbanken

Insgesamt sieht er das Finanzsystem aufgrund der aufsichtsrechtlichen Reformen nach der großen Finanzkrise 2008/2009 in einer stabilen Verfassung. Finanzaufseher verweisen regelmäßig auf die robusten Eigenkapitalpuffer, mit denen Banken schwierige Zeiten überstehen sollten.

Doch Borio bereiten die nicht oder kaum regulierten Finanzmarktteilnehmer Sorge. Diese werden von der BIZ als Nichtbanken-Finanzintermediäre bezeichnet, für die auch der saloppe Begriff der „Schattenbanken“ verwendet wird. Zu diesen Finanzintermediären zählt die BIZ nicht nur Hedgefonds mit zum Teil riskanten Anlagestrategien, sondern auch große Kapitalsammelstellen wie Versicherer oder Altersvorsorgeeinrichtungen.

Die Volkswirte verweisen in ihrem Quartalsbericht darauf, dass sich die Risiken für die Finanzstabilität aufgrund eines hohen Schuldeneinsatzes bei gleichzeitig illiquiden Märkten, in denen der Handel nur eingeschränkt funktioniert, nicht nur auf Pensionsfonds beschränken.

Corona-Crash als weiteres Warnsignal

Dazu dient das Beispiel aus dem Corona-Crash im März 2020, als Hedgefonds am Markt für amerikanische Staatsanleihen in einen Engpass gerieten. Größere, die Finanzstabilität gefährdende Verwerfungen konnten am größten Wertpapiermarkt der Welt nur durch das Einschreiten der amerikanischen Notenbank Federal Reserve verhindert werden.

Die lange Phase extrem niedriger Zinsen habe die Suche nach Rendite intensiviert mit der Folge, dass sich über das gesamte Spektrum Finanzmarktteilnehmer hohe Schulden aufgetürmt hätten, stellt die BIZ fest. Ein rascher Zinsanstieg bei gleichzeitig geringer Liquidität könne die Funktionsfähigkeit der Märkte einschränken.

Das könne Druck auf die Notenbanken auslösen, Maßnahmen wie zum Beispiel breit angelegte Anleihekäufe zu ergreifen und damit ihre gegenwärtig restriktive Geldpolitik zu konterkarieren. Zudem sehen die BIZ-Volkswirte die Gefahr, dass sich die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer dann langfristig erhöhen könne.

In weiterführenden Auswertungen der Ende Oktober veröffentlichten, alle drei Jahre durchgeführten Devisenmarktuntersuchung (2022 Triennal Central Bank Survey) weisen die BIZ-Volkswirte auf Risiken hin, die sich durch die Veränderungen in den Handelsmustern und Marktstrukturen ergeben haben. So weisen die BIZ-Analysten auf versteckte Dollar-Risiken in Höhe von 80 Billionen Dollar hin. Diese stammen aus Devisentauschgeschäften (Swaps) und sind nicht in den Bilanzen der jeweiligen Institute oder Unternehmen enthalten.

Von diesen Risiken entfallen auf Nicht-Banken außerhalb der Vereinigten Staaten 26 Billionen Dollar und auf Nicht-US-Banken mit nur begrenztem Zugang zur amerikanischen Notenbank 39 Billionen Dollar. Diese Zahl übersteigt die in den Bilanzen ausgewiesen Dollar-Schulden von 15 Billionen Dollar um mehr als das Doppelte.