Handelsplattform Bitpanda : Eine Börse, die niemals schließt

Mal angenommen, den Aktienmarkt gäbe es noch nicht, und man erfände ihn heute. Wie sähe er aus? „Ähnlich wie der Kryptomarkt“, ist Eric Demuth, Gründer der Handelsplattform Bitpanda, überzeugt. Ohne Öffnungszeiten, Anleger könnten also rund um die Uhr handeln. Und es wäre ganz einfach, auch Bruchstücke von teuren Aktien wie Tesla zu erwerben – so, wie Investoren auch nur ein Zehntel eines Bitcoins kaufen können.

Neobroker und Investmentplattformen wie das österreichische Start-up Bitpanda fordern die traditionellen Regeln des Finanzmarkts heraus. Günstiger, einfacher und digitaler soll das Handeln sein, am besten per Handy-App. Bitpanda gehört zu den am schnellsten wachsenden Fintechs in Europa, die Plattform ist auch in Deutschland nutzbar. Drei Millionen Nutzer kaufen und verkaufen auf ihr Kryptowährungen, Edelmetalle in digitaler Form und seit Kurzem auch Teilaktien.

Begonnen hat dieser Erfolg 2014 mit einem Problem. „Bitcoin war wahnsinnig schwierig zu kaufen. Man musste zuerst Geld in Dollar konvertieren und dann auf einer zusammengeschusterten Börse im Internet eine Order setzen“, erzählt Demuth. Ein paar hundert Euro war ein Bitcoin damals wert. Heute sind es etwa 50 000 Euro.

Auf Umwegen ist der gebürtige Norddeutsche in der Finanzbranche gelandet. Eigentlich wollte er Kapitän werden und reiste als Schiffsmechaniker rund um die Welt. Doch er änderte seine Meinung und begann, in Wien und London Wirtschaft zu studieren. Über gemeinsame Freunde lernte er den Österreicher Paul Klanschek kennen. Wie Demuth war auch Klanschek früh von Bitcoin fasziniert. Und auch er klagte über die Schwierigkeiten, mit denen sich Käufer konfrontiert sahen. Demuth und Klanschek beschlossen, ihren Frust in ein Start-up umzuwandeln. Die beiden waren überzeugt, dass Kryptowährungen die Finanzwelt in der Zukunft umkrempeln würden.

Doch etwas fehlte: „Eine Techfirma ohne technischen Gründer, das ging absolut nicht. Wir brauchten jemanden, der richtig gut programmieren kann.“ Das Netzwerk Bitcoin Austria half aus und vermittelte den Softwareentwickler und Kryptoexperten Christian Trummer, Gründer Nummer drei.

Ein Webshop wird zur Plattform

„Anfangs dachten wir, dass wir ganz einfach einen Webshop für Bitcoins bauen. Das war aber eine naive Idee“, sagt Demuth. Anders als T-Shirts oder Schuhe waren Bitcoins schließlich nichts, was üblicherweise in virtuellen Warenkörben landete.

Dementsprechend groß war die Skepsis, etwa bei Regulatoren und Banken, die sie aber für den Geldtransfer brauchten. „Es war schwierig, Kryptowährungen aus diesem schlechten Image rauszubekommen. Das kostete uns viel Überzeugungskraft und Hartnäckigkeit.“

Hartnäckigkeit, die sich nun bezahlt macht. Bitpanda ist seit März 2021 das erste Einhorn Österreichs, also ein Start-up, das mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet ist. Innerhalb von fünf Monaten hat sich die Bewertung dann auf 4,1 Milliarden Dollar verdreifacht, als das Start-up im August bei einer Finanzierungsrunde rund 263 Millionen Euro einsammelte. Auch die Gesellschaft Valar Ventures von Peter Thiel, Paypal-Mitgründer und Tech-Investor, ist beteiligt.

Dabei hat das Start-up lange gewartet, bis es sich professionellen Investoren öffnete. Erst im Jahr 2020, also sechs Jahre nach der Gründung, sammelte Bitpanda das erste Mal Geld von Start-up-Investoren. Auch heute halten die drei Gründer noch immer „etwas mehr als 50 Prozent“, was bei Fintechs dieser Größe quasi nie vorkomme, sagt Demuth. Aus der Idee eines Onlineshops wurde schnell eine ganze Plattform, auf der Nutzer seit 2014 ihre Kryptoanlagen verwalten können. Wer virtuelle Münzen wie Bitcoin kauft, möchte sie schließlich mithilfe einer virtuellen Geldbörse, eines Wallet, lagern.

Und es blieb nicht nur bei Bitcoin. Rund 60 Kryptowährungen gibt es mittlerweile auf der Plattform, darunter die bekannten Stars wie Bitcoin und Ether, aber auch Spaßwährungen wie Shiba Inu oder Dogecoin. Außerdem können Anleger Gold, Silber und Platin als digitale Güter in ihr Portfolio legen. Die physischen Edelmetalle dafür hinterlegt Bitpanda in einem Hochsicherheitstresor.