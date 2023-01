Bitcoin und Genesis : Die nächste Pleite in der Krypto-Welt

Die Nachricht hatte sich schon seit einiger Zeit angebahnt, in der Nacht zum Freitag ist sie nun eingetreten: Die Krypto-Bank Genesis Global Holdco ist zum jüngsten Folgeopfer der gescheiterten Bitcoin-Börse FTX geworden und hat am späten Donnerstag in New York Insolvenz angemeldet. Genesis hat ein Insolvenzverfahren nach Chapter 11 beantragt, was bedeutet, dass das Unternehmen versucht, den Betrieb weiter fortzusetzen, während es einen Sanierungsplan erarbeitet. Genesis erklärte, man wolle Vermögenswerte verkaufen oder anderweitig Geld beschaffen. Das Kryptounternehmen hat derzeit 150 Millionen Dollar an liquiden Mitteln zur Finanzierung des Betriebs, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag berichtet.

Franz Nestler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Die Muttergesellschaft Digital Currency Group (DCG) hatte angesichts des drohenden Liquiditätsengpasses schon länger mit verschiedenen Gläubigergruppen verhandelt, und Genesis hatte seine Investoren bereits gewarnt, dass es möglicherweise Konkurs anmelden müsse, wenn es nicht gelingt, Barmittel aufzubringen. Im Januar hatte Genesis fast jeden dritten Mitarbeiter vor die Tür gesetzt. Genesis Global Trading und andere Sparten, die im Handel und der Verwahrung von Kryptowerten tätig sind, sind nicht Teil des Konkursantrags.