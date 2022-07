Aktualisiert am

Chef der Stuttgarter Börse : „Die Kryptobereinigung spielt uns in die Karten“

Keine andere klassische Börse setzt so stark auf Kryptowährungen wie die Stuttgarter. Deren Chef Matthias Voelkel sagt im Interview, wie sehr der Kryptoeinbruch schmerzt, ob er noch an Bitcoin glaubt – und wie viel Geld er persönlich verloren hat.

Das Logo der Kryptowährung Bitcoin in einem Fenster eines Frankfurter Bankenturms. Bild: Lucas Bäuml

In der Kryptowelt kommen einige Plattformen in Schwierigkeiten. Sie setzen mit der Börse Stuttgart stark auf Kryptowährungen. Ist der Hype vorbei?

Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart.



Nein, der Trend geht nicht mehr weg. Wir glauben weiter an Krypto. Global besitzen mehr als 300 Millionen Menschen Kryptowährungen. Wir haben uns strategisch genau richtig positioniert. Dass jetzt einige Marktteilnehmer ins Schlingern geraten, ist kurzfristig für den Markt nicht gut und auch für uns nicht. Mittel- und langfristig spielt uns diese Marktbereinigung aber in die Karten. Wir sind unter den klassischen Börsen in Europa die mit dem größten Krypto- und Digitalgeschäft. Im Gegensatz zu anderen, reinen Krypto-Akteuren haben wir aber immer einen Fokus auf Regulierung.