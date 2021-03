Wall Street gespalten : Bitcoin-Kauf macht Tesla-Aktie volatiler

Aktualisiert am

Der Höhenflug des Elektroauto-Herstellers an der Börse ist vorerst gestoppt. Wegen der jüngsten Bitcoin-Investition des Unternehmens wird die Aktie anfälliger für Kursschwankungen.

Genialer Verkäufer: Tesla-Gründer und Multi-Unternehmer Elon Musk während einer Präsentation in China. Bild: Reuters

Das neue Jahr begann für Tesla ähnlich wie das alte aufgehört hat: Mit dem Aktienkurs ging es steil nach oben. Im vergangenen Jahr hat sich der Wert der Tesla-Aktie in etwa verachtfacht, und in den ersten Wochen des neuen Jahres stieg er um weitere 25 Prozent. Aber nach einem Allzeithoch von rund 883 Dollar am 26.Januar, das Tesla insgesamt mit mehr als 800 Milliarden Dollar bewertete, ist der Kurs deutlich gefallen. Die Aktie kostet jetzt knapp 700 Dollar und damit etwas weniger als zum Jahresanfang. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 670 Milliarden Dollar.

Die jüngste Abkühlung geschieht auf sehr hohem Niveau: Tesla ist noch immer mit weitem Abstand der am höchsten bewertete Autohersteller der Welt. Die deutschen Wettbewerber Volkswagen, Daimler und BMW reichen selbst mit ihrem kombinierten Börsenwert nicht einmal annähernd an den amerikanischen Elektroautospezialisten heran, auch wenn sie viel mehr Fahrzeuge produzieren. Tesla-Vorstandschef und -Großaktionär Elon Musk mag zwar den im Januar erstmals eroberten Rang als reichster Mensch der Welt wieder verloren haben. Auf dem „Bloomberg Billionaires Index“ liegt er mit seinem Vermögen aber noch immer fast gleichauf mit dem Spitzenreiter Jeff Bezos, dem Noch-Vorstandschef des Online-Händlers Amazon.com.