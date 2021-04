So investieren Sie in die Blockchain

Hype um Bitcoin & Co. : So investieren Sie in die Blockchain

Am erstaunlichsten ist die Geschichte mit den Garnelen. Diese wohlschmeckende Delikatesse dürften wohl nur die wenigsten mit einer Technologie in Verbindung bringen, die derzeit ziemlich in Mode ist: mit der Blockchain. Wer sich schon einmal ein wenig mit der Sache beschäftigt hat, weiß vielleicht, dass Blockchain jene Entwicklung ist, auf der die mittlerweile so populäre Digitalwährung Bitcoin beruht. Aber was genau dahintersteckt, erschließt sich daraus trotzdem nicht.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Hier helfen die Garnelen weiter. Denn der Computerkonzern IBM hat unter anderem mit Garnelenzüchtern aus Ecua­dor ein Projekt ins Leben gerufen, das auf besonders praktische Weise zeigt, welcher Grundgedanke die Blockchain so faszinierend macht. Im Prinzip ist dieser Gedanke ganz einfach: Eine Blockchain ist nichts anderes als eine Datenbank, die Informationen fälschungssicher und dezentral speichert – also nicht auf einem einzelnen Server. Diese Datenbank zeichnet ähnlich wie in analogen Zeiten ein klassisches Register alle Transaktionen auf, die die Teilnehmer auf ihr tätigen, und sie macht diese auch für alle sichtbar.