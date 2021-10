500 Millionen Euro Schaden : Schlag gegen Betrug auf Trading-Plattformen

Deutsche Staatsanwälte lassen Büros auf Zypern, in Bulgarien und der Ukraine durchsuchen. Der Verdacht eines gigantischen Anlagebetrugs steht im Raum - der jährliche Schaden in Europa soll 500 Millionen Euro betragen.

In der Niedrigzinsphase nutzten organisierte Banden den Druck vieler Privatanleger und deren Leichtgläubigkeit schonungslos aus. Mit Phishing-Mails, Versprechungen in sozialen Netzwerken wie Facebook und mit vermeintlichen Werbefilmen warben sie zunächst um die Aufmerksamkeit und dann das Geld der Verbraucher. Die fielen auf vertrauenswürdige Aussagen von Prominenten wie Günter Jauch oder den Juroren der bekannten Fernsehshow „Höhle der Löwen“ rein, die überhaupt nichts mit den dubiosen Plattformanbietern wie “Fx-Leader“ zu tun hatten.

Doch hinter jedem noch so kleinen Investment, die übliche Einstiegssumme betrug 250 Euro, für die hochriskanten Finanztransaktionen stand der Totalausfall. Die angeblichen Gewinne hat es nie gegeben, sind sich Ermittler aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sicher. Den jährlichen Gesamtschaden schätzt die Kriminalpolizei auf bis zu 500 Millionen Euro.

Internationaler Zugriff

Am Montag gaben Spezialisten für Wirtschaftskriminalität und Cybercrime aus beiden Bundesländern und die Staatsanwaltschaften aus Göttingen und Rostock gemeinsam einen erfolgreichen Schlag gegen einen internationalen Ring von Online-Anlagebetrügern bekannt. Mit Unterstützung von Europol, Eurojust und ausländischer Spezialkräfte wurden vergangene Woche Gewerbe- und Privaträume auf Zypern, in der Ukraine, Bulgarien und in den Niederlanden durchsucht. Gegen verschiedene Geschäftsführer von Online-Tradingplattformen, Buchhalter und Mitarbeiter von Callcentern wird wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs ermittelt. Der bekannteste Name der „bis zu 170 betroffenen Plattformen“ ist „Fx-Leader“. Über den Onlineanbieter für hochriskante Finanzwetten finden sich im Internet zahlreiche Beschwerden wegen angeblichen Betrugs.

Selbst die erfahrenen Ermittler aus Braunschweig und Rostock sind von der Dimension des Falls überrascht. Von „Zehntausenden Opfern“ des Kapitalanlagebetrugs spricht Mario Krause, Leiter des Fachkommissariats Cybercrime in Niedersachsen, auf einer Pressekonferenz. „Sie haben vermutlich Hunderte Millionen verloren.“ Nach fast zwei Jahren Ermittlungen gehen die Strafverfolger davon aus, dass die Beschuldigten über mehrere Internetplattformen leichtgläubigen Privatanlegern Geschäfte im Bereich der sogenannten Differenzkontakte angeboten haben.

Kunden konnten zunächst kleinere Beträge für diese Wetten einsetzen, die wiederum durch hohe Ausfallrisiken gekennzeichnet sind. Laut Stand der Ermittlungen simulierte eine Software aber angebliche Gewinne. Befeuert durch Berater in den Callcentern setzten die Verbraucher schnell fünf- oder sechsstellige Beträge ein. Wer seinen Gewinn ausbezahlt haben wollte, wurde vertröstet - und seine Glückssträhne endete abrupt.

Schaden in Deutschland bei 15 Millionen Euro

Allein in Deutschland konnte zum jetzigen Zeitpunkt ein Vermögensschaden von 15 Millionen Euro nachgewiesen werden, heißt es bei der Pressekonferenz in Braunschweig. Ermittler aus Rostock gehen nach konservativen Schätzungen von mindestens 500 Millionen Euro Gesamtschaden im Jahr für ganz Europa aus. Bei den Plattformen handele es sich um Stellen für reine „Geldabgabe“, warnt Oberstaatsanwalt Harald Nowack aus Rostock. Viel Hoffnung macht er deutschen Anlegern des groß angelegten Schwindels nicht. „Alles, was sie angelegt haben, ist weg.“