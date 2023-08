Nicht oft gibt eine Private-Equity-Gesellschaft ein Unternehmen so schnell wieder an den Markt: L Catterton erwarb den Sandalenhersteller 2021 – und plant ihn nun an die US-Börse zu führen.

Der Schuhhersteller Birkenstock zeichnet sich als Fall für das Private-Equity-Lehrbuch ab: als Schnell-Deal, mit dem ein Finanzinvestor binnen weniger Jahre den Unternehmenswert beinahe verdoppelt und aussteigt. L Catterton erwarb den Linzer Sandalenanbieter 2021 und möchte ihn nun an die Börse in den Vereinigten Staaten bringen, wie in Finanzkreisen bestätigt wird. Ob der Plan wahr wird, hängt wie immer auch an der kurzfristigen Entwicklung des Kapitalmarkts.

Nach F.A.Z.-Informationen hat Birkenstock das operative Ergebnis (Ebitda) des vergangenen Jahres in einer Präsentation gegenüber Anleiheinvestoren mit 435 Millionen Euro angegeben, bei mehr als 1,2 Milliarden Euro Umsatz. Das Ebitda ist eine der maßgeblichen Kennziffern für die Unternehmensbewertung. Beim geplanten Börsengang misst der Finanznachrichtendienst Bloomberg dem Unternehmen bis zu 8 Milliarden Dollar (7,3 Milliarden Euro) zu. Catterton erwarb es vor zweieinhalb Jahren nach damaligen Informationen aus Finanz- und Branchenkreisen auf Basis eines Unternehmenswerts von 4 Milliarden Euro.