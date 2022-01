Hohes Risiko : Die Lieblingsaktien der Deutschen

Biontech, Tesla, Curevac – die Privatanleger hierzulande stecken ihr Geld am liebsten in gewagte Investments. Nicht immer ist ihnen das Glück dabei hold.

Es ist der Traum jedes Aktionärs. Man investiert sein Geld in ein Unternehmen, das kaum Umsatz macht, sich mit Verlusten herumschlägt und auf das sonst kaum einer einen Pfifferling setzt. Entsprechend billig ist die Aktie. 12 Euro zum Beispiel im Fall des Mainzer Biotechunternehmens Biontech im Jahr 2019. In jenen Oktobertagen vor gut zwei Jahren dachte noch niemand an Corona und entsprechend auch nicht an den Kauf der Biontech-Aktie.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Und dann, keine zwei Jahre später, ist die Aktie fast 400 Euro wert, weil ein Produkt des Unternehmens die Welt vor dem Unheil der Corona-Pandemie schützt. An dem Traum wollen mittlerweile viele Menschen teilhaben. Seit April 2021 ist Biontech die Lieblingsaktie der Deutschen. Zumindest wenn man die Handelsumsätze der führenden deutschen Privatanlegerbörse Tradegate aus Berlin zum Maßstab macht. Aber auch an der Börse Stuttgart und auf dem Frankfurter Parkett ist die Biontech-Aktie besonders unter Privatanlegern gefragt. Keine Aktie wurde von den deutschen Anlegern auch nur ansatzweise so oft gehandelt wie die von Biontech. Sagenhafte 30,7 Milliarden Euro Handelsumsatz kamen allein 2021 auf Tradegate zusammen, wie aus einer Zusammenstellung für die F.A.S. hervorgeht. Tesla auf Platz zwei der meistgehandelten Werte kommt gerade einmal auf 9 Milliarden Euro, der erste Dax-Wert mit VW landet mit 6 Milliarden Euro Handelsumsatz auf Platz 6.