Hohes Risiko : Die Lieblingsaktien der Deutschen

Biontech, Tesla, Curevac – die Privatanleger hierzulande stecken ihr Geld am liebsten in gewagte Investments. Nicht immer ist ihnen das Glück dabei hold.

Es ist der Traum jedes Aktionärs. Man investiert sein Geld in ein Unternehmen, das kaum Umsatz macht, sich mit Verlusten herumschlägt und auf das sonst kaum einer einen Pfifferling setzt. Entsprechend billig ist die Aktie. 12 Euro zum Beispiel im Fall des Mainzer Biotechunternehmens Biontech im Jahr 2019. In jenen Oktobertagen vor gut zwei Jahren dachte noch niemand an Corona und entsprechend auch nicht an den Kauf der Biontech-Aktie.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Und dann, keine zwei Jahre später, ist die Aktie fast 400 Euro wert, weil ein Produkt des Unternehmens die Welt vor dem Unheil der Corona-Pandemie schützt. An dem Traum wollen mittlerweile viele Menschen teilhaben. Seit April 2021 ist Biontech die Lieblingsaktie der Deutschen. Zumindest wenn man die Handelsumsätze der führenden deutschen Privatanlegerbörse Tradegate aus Berlin zum Maßstab macht. Aber auch an der Börse Stuttgart und auf dem Frankfurter Parkett ist die Biontech-Aktie besonders unter Privatanlegern gefragt. Keine Aktie wurde von den deutschen Anlegern auch nur ansatzweise so oft gehandelt wie die von Biontech. Sagenhafte 30,7 Milliarden Euro Handelsumsatz kamen allein 2021 auf Tradegate zusammen, wie aus einer Zusammenstellung für die F.A.S. hervorgeht. Tesla auf Platz zwei der meistgehandelten Werte kommt gerade einmal auf 9 Milliarden Euro, der erste Dax-Wert mit VW landet mit 6 Milliarden Euro Handelsumsatz auf Platz 6.

Ungewisse Zukunft

Die Haltung der Anleger zu Biontech ist dabei ambivalent. 15,5 Milliarden Euro Kaufvolumen stehen 15,2 Milliarden Euro Verkaufsvolumen gegenüber. Es geht munter hin und her, wie beim Aktienkurs. Von den Hochs nahe 400 Euro ist die Aktie mit aktuell rund 190 Euro weit entfernt. Im Forum von Boersennews.de finden sich mehr als 570.000 Diskussionsbeiträge zu Biontech. Der beliebte Dax-Wert Daimler kommt gerade mal auf 118.000, BASF auf 27.000.

Kein Wunder, denn bei kaum einem Unternehmen ist die Zukunft so ungewiss wie bei Biontech. 2020 hat das Unternehmen bei geringen Umsätzen noch Verluste eingefahren. 2021 wurden „An der Goldgrube 12“ in Mainz hingegen wohl mehr als zehn Milliarden Euro Gewinn gemacht und mit den Gewerbesteuern die Finanzen der Stadt auf einen Schlag saniert. Aber geht das so weiter? Wird der Impfstoff auch 2025 noch gebraucht? Oder haben da längst andere Hersteller das Rennen gemacht? Oder braucht es da gar keinen Corona-Impfstoff mehr, weil das Virus verschwunden ist oder Medikamente das Impfen unnötig machen? Was ist ein Unternehmen mit einer so ungewissen Zukunft wert? 17 Milliarden Euro wie vor einem Jahr, als noch unklar war, wie groß der Siegeszug des Biontech-Impfstoffes würde? 3 Milliarden Euro wie im Herbst 2019, als allenfalls vage Hoffnungen auf einen Durchbruch in der Krebsforschung bestanden? Oder doch eher die fast 100 Milliarden Euro, die dem Unternehmen im August 2021 zugemessen wurden?

Tradition des Spekulierens

Zuletzt kam der Aktienkurs erheblich unter Druck. Aktuell beträgt der Börsenwert 37 Milliarden Euro, was bei 10 Milliarden Euro Jahresgewinn einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,7 entspricht. Ein unfassbar günstiger Wert, wie Börsianer wissen. Üblich sind im Marktschnitt vielleicht 15. Für besonders aussichtsreiche Werte können es auch mal 50 oder 80 sein. Aber weniger als 5? Selbst bei den etwas zurückhaltenderen Gewinnschätzungen der Analysten für das Jahr 2022 steht mit 5,8 immer noch ein sensationell günstiges KGV zu Buche. Das ist ein klarer Kauf. Wenn, ja wenn der Unternehmensgewinn sich denn in Zukunft mindestens auf dem aktuellen Niveau verfestigt. Dann wäre die Aktie auch locker die fast 100 Milliarden Euro aus dem Sommer wert, oder gar 150 oder 200 Milliarden Euro.