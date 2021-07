Immobilien : Billiger zum Ferienhaus

Zwei, drei, vier Millionen Euro für ein Ferienhaus – das sind keine ungewöhnlichen Preise in beliebten Urlaubsregionen in Deutschland oder am Mittelmeer. Also nichts für den Normalbürger. Und selbst wer die Summen aufbringen kann, fragt sich, ob das alles noch sinnvoll ist, wenn er nur ein paar Wochen im Jahr dort verbringt und das Haus sonst leer steht.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Alternativen sind gefragt. Klar, für ein paar Urlaubswochen kann man auch einfach ein Ferienhaus mieten. In der Hauptreisezeit gibt es dann allerdings nicht immer die Wunschunterkunft. Und sie ist dann eben nicht die eigene, sondern nur gemietet. Die Unterschiede zeigten sich im Corona-Lockdown. Ferienimmobilien durften nicht vermietet werden, während die eigenen zugänglich waren – jedenfalls die meiste Zeit. Das Hauptargument aber: Wer sie selbst besitzt und nicht nur mietet, profitiert von ihrer Wertsteigerung. Die ist an gefragten Reisezielen kräftig. In Sylt, auf Usedom oder Mallorca schwärmen die Eigentümer gerne davon. Ferienhäuser sind eben auch eine Geldanlage.