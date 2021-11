Federal Reserve : Biden will in vier Tagen über Notenbank-Chefposten entscheiden

Biden will in vier Tagen über Notenbank-Chefposten entscheiden

In wenigen Tagen soll die Entscheidung fallen, wer künftig die US-Notenbank Federal Reserve führen wird. Präsident Joe Biden kündigte am Dienstag an, er werde seine endgültige Wahl in etwa vier Tagen treffen. Vergangene Woche war aus Regierungskreisen verlautet, Biden überlege immer noch, ob er Amtsinhaber Jerome Powell für eine zweite Amtszeit oder die langjährige Notenbank-Direktorin Lael Brainard für den Fed-Chefposten nominieren werde.

Ein Großteil der von Reuters befragten Ökonomen rechnet damit, dass sich Biden für Kontinuität an der Spitze der Fed entscheidet. Die einflussreichste Notenbank der Welt hat gerade erst den schrittweisen Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik eingeleitet, die auf dem Höhepunkt der Corona-Krise 2020 eingeleitet wurde.

In der Fed wird angesichts der Inflationsdynamik über eine Straffung der Geldpolitik diskutiert. Biden hat die Inflationsbekämpfung jüngst zu seinen Prioritäten gezählt. Am Dienstag forderte US-Währungshüter James Bullard auf eine möglichst frühe Zinswende im nächsten Jahr. Es stünde der Fed gut an, eine straffere Linie zu fahren, um der Inflationsgefahr angemessen zu begegnen, sagte der Chef des Fed-Bezirks St. Louis am Dienstag Bloomberg TV. Dazu könne auch gehören, zunächst das Tempo beim Abbau der Anleihekäufe zu verschärfen.