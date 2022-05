Ausgefallene Terminals : Die Schuldigen am Bezahl-Desaster

Da stehen sie also wie analoge Mahnmale: In den Eingängen zahlreicher Geschäfte finden sich nun Hinweisschilder, mit denen Kunden darauf aufmerksam ge­macht werden, dass nur Barzahlung möglich sei oder keine Kartenzahlung. So ist das nun schon seit fast einer Woche. Am vergangenen Mittwoch fielen großflächig Terminals des amerikanischen Herstellers Verifone aus. Doch wie konnte es überhaupt dazu kommen?

Das H5000, so der Name des Terminals, war zum Erscheinen im Jahr 2012 ein gutes Produkt, sagen Bezahlexperten. Offensichtlich für viele Kunden waren etwa das besser lesbare Farbdisplay oder die Möglichkeit, kontaktlos zu zahlen. Kinderkrankheiten wie die langsame Abwicklung von Zahlungen wurden von vielen Händlern schnell überwunden. Es ist laut Eigenwerbung von Verifone das meistverkaufte Terminal in Deutschland, anderswo ist es kaum im Einsatz. Wie viele genau davon abgesetzt wurden, lässt sich schwer sagen, aber im Jahr 2018 waren es laut Eigenwerbung 350.000 aktive Terminals des Typs H5000. Damals waren fast 840.000 Terminals im Einsatz, also hatte allein dieser Modelltyp eine Marktdurchdringung von 40 Prozent.

Zu den bekanntesten Kunden heute gehören immer noch die Drogerieketten Rossmann und dm, dazu Aldi Nord. Auch die Bäckereiketten Kamps und Ditsch zählen zu den Kunden. Außerdem auch einige Edeka-Regionen, manche Netto-Märkte und Reisezentren der Bahn so­wie die sogenannten Servicestores. Vertrieben wurden die Terminals vor allem von Concardis und Payone, den zwei großen deutschen Bezahl-Serviceanbietern. Aber auch von kleineren Anbietern und sogar Banken wurde das H5000 vertrieben.

Das Produkt ist veraltet

Doch das Produkt ist eben nun auch schon zehn Jahre alt. Seit drei bis vier Jahren wird das Gerät nicht mehr von Ve­rifone vertrieben, zum Jahr 2023 wird die Unterstützung sogar ganz eingestellt. Re­gelmäßig müssen solche Geräte daher auch ausgetauscht werden müssen.

Ganz unabhängig davon bekommen solche Geräte immer wieder Aktualisierungen in Form von Zertifikaten aufgespielt, damit sie sich gegenüber den Banken und Zahlungsabwicklern ausweisen können, um ihre Echtheit zu bestätigen – sonst wäre Betrügern und Hackern Tür und Tor offen. Die nicht funktionsfähigen Geräte können nun nicht einfach so repariert werden. Schaltet man das Terminal aus, geht nichts mehr. Grund ist, dass das Gerät nun meldet, ihm fehle ein Zertifikat. Und ohne Zertifikat kein Zugriff auf diese Bezahl-Infrastruktur oder das Terminal. Das ge­schieht aus Sicherheitsgründen, aber wa­rum das Zertifikat fehlt, darüber gibt es keine Informationen, auch weil Verifone darüber nicht kommuniziert.

Das Zertifikat kann abgelaufen sein, gelöscht worden oder nicht lesbar sein. Zumindest dass das Zertifikat abgelaufen sein könnte, bestreitet Verifone, das Unternehmen spricht in einem Statement selbst von einer „Software-Fehlfunktion“ und antwortet ansonsten nicht auf Presseanfragen. Zwei voneinander unabhängige Quellen widersprechen dem gegenüber dieser Zeitung. So soll vergangenen Dienstag ein Zertifikat ab­gelaufen sein und hätte durch ein neues ersetzt werden sollen – und am Mittwoch begannen die Bezahlprobleme. Dieses Zer­tifikat sollte demnach eigentlich durch ein Software-Update am 25. Dezember aufgespielt werden, was aber offensichtlich nicht passiert war.