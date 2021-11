Beyond Meat : Kalt erwischt mit veganen Burgern

Zum Reinbeißen: Burger von Beyond Meat sollen bei Konsistenz und Geschmack an „normales“ Fleisch herankommen. Bild: Beyond Meat

Ethan Brown klang selbst etwas ratlos. Verbraucher verhielten sich im Moment „einfach ungewöhnlich“, und er verstehe selbst nicht ganz genau, warum, sagte der Gründer und Vorstandsvorsitzende von Beyond Meat jetzt bei der Vorlage enttäuschender Geschäftszahlen. Es war ein böses Erwachen für das Unternehmen, das als Pionier im Geschäft mit Fleischalternativen wie veganen Hamburgern gilt und sich damit in einem Markt bewegt, auf den die Lebensmittelbranche enorme Hoffnungen setzt.

Beyond Meat feierte 2019 einen fulminanten Börsengang und überzeugte danach mit hohen Wachstumsraten. Aber die Zahlen für das jüngste Quartal und auch ein zurückhaltender Ausblick auf den Rest des Jahres sorgten nun für einen gewaltigen Dämpfer. Die Aktie verlor innerhalb eines Tages fast 14 Prozent an Wert, sie kostet jetzt 82 Dollar und damit nur noch rund halb so viel wie noch Anfang Juli. Mehrere Analysten nahmen ihre Kursziele zurück. Das Unternehmen führte selbst allerlei Sonderfaktoren zur Erklärung der schlechter als erwartet ausgefallenen Zahlen an, nannte aber auch einige mögliche Gründe, die auf eine grundsätzliche Abschwächung der Nachfrage hindeuten. Und das wirft die Frage auf, ob die Begeisterung für Fleischersatzprodukte nach kurzer Zeit ihren Höhepunkt überschritten hat.