Urteil in Wiesbaden : Bewährungsstrafen für Cum-ex-Banker

Es ist das erste Strafurteil eines hessischen Gerichts im milliardenschweren Cum-ex-Skandal: Am Dienstag hat die 6. Strafkammer des Landgerichts Wiesbaden den Angeklagten Andreas B. wegen Steuerhinterziehung in drei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Seinen ehemaligen Arbeitskollegen Michael G. erwartet wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten, die ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem müssen die beiden Banker als Bewährungsauflage 60 000 Euro beziehungsweise 20 000 Euro an die Staatskasse zahlen (Az. 6 KLs – 1111 Js 27125/12).

Nach anderthalb Jahren Prozess kam das Gericht zu dem Ergebnis, dass B. und G. zwischen 2006 bis 2008, damals als Mitarbeiter der Hypovereinsbank (HVB), an Absprachen zu Aktienkreisgeschäften rund um den Dividendenstichtag beteiligt waren. Londoner Börsenhändler der HVB handelten damals Aktien von Dax-Unternehmen im Wert von 15 Milliarden Euro. In München sorgten der Kundenbetreuer B. und der Wertpapierhändler G. dafür, dass dem Family Office des mittlerweile verstorbenen Milliardärs Rafael Roth knapp 113 Millionen Euro an Erstattungen für nie abgeführte Kapitalertragsteuern zuflossen.

Das Mammutverfahren mit mehr als 40 Verhandlungstagen sei von Schwierigkeiten wie den Corona-Infektionen vieler Beteiligter und einer schweren Erkrankung des Angeklagten B. geprägt gewesen, sagte Kathleen Mittelsdorf, Vorsitzende Richterin der Strafkammer. „Viele Fragen sind offengeblieben“, betonte sie in der mündlichen Begründung. Dies führte die Vorsitzende darauf zurück, dass viele Zeugen mittlerweile selbst Beschuldigte seien. „Für uns ist das äußerst unbefriedigend, aber unvermeidbar“, erklärte Mittelsdorf den Umstand, dass viele Zeugen kaum zur Aufklärung beitrugen oder ihre Aussage in der Leichtbauhalle auf dem Festplatz „Gibber Kerb“ im Wiesbadener Stadtteil Bie­brich verweigerten. Dort, fernab des zentralen Landgerichts, verhandelt die Strafkammer die aufwendigen Cum-ex-Prozesse.

Verteidiger wollten Freisprüche

Mit den Bewährungsstrafen blieb das Gericht deutlich hinter den Schlussanträgen der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt zurück. Die Strafverfolger hatten Freiheitsstrafen von vier Jahren und vier Monaten beziehungsweise drei Jahren und zwei Monaten gefordert. Die Angeklagten hatten in dem Strafverfahren die Position vertreten, dass steuerliche Fragen zu Cum-ex-Geschäften nicht zu ihrem Aufgabenbereich gehört hätten. Die Strafverteidiger der beiden Banker hatten auf Freisprüche plädiert.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Weg für eine Revision zum Bundesgerichtshof (BGH) steht beiden Angeklagten offen. Mit der Entscheidung in Wiesbaden endet vorerst einer der längsten Ermittlungskomplexe in Sachen Cum-ex. Vor zehn Jahren hatte die Generalstaatsanwaltschaft die Kanzleiräume Hanno Bergers an der Frankfurter Taunusanlage durchsuchen lassen. Der Verdächtige setzte sich daraufhin in die Schweiz ab.

Erst im Oktober 2017 legte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ihre Anklage gegen damals noch sechs Angeschuldigte vor, darunter auch B. und G. Das Zwischenverfahren zog sich aufgrund der Übersetzung der Anklage ins Englische, Schwierigkeiten bei der Zustellung sowie Rechtsstreitigkeiten hin. Währenddessen lichteten sich die Reihen der Angeklagten: Gegen zwei britische Börsenhändler eröffnete das Landgericht Bonn 2019 ein eigenes Verfahren. Es endete 2021 mit der höchstrichterlichen Bestätigung, dass Cum-ex-Aktiengeschäfte illegal waren.

Paul Mora, ein weiterer ehemaliger HVB-Banker, entzog sich dem Strafverfahren in Wiesbaden. Bis heute ist der Neuseeländer weltweit zur Fahndung ausgeschrieben. Hanno Berger wollte ebenfalls nicht am Verfahren teilnehmen. Zum Auftakt im März 2021 war Berger nicht in der Leichtbauhalle erschienen – sein Anwalt hatte dies mit der fehlerhaften Ladung seines Mandanten begründet. Nach seiner Auslieferung im Februar 2022 steht Berger seit April am Landgericht Bonn vor Gericht, in Wiesbaden muss er sich seit Beginn Juni verantworten. Sollten die beiden Strafkammern Berger verurteilen, erwarten ihn bis zu 15 Jahre Gefängnis.