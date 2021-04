Betrugsfall PIM Gold : Ehemaliger Goldhändler haftet für Kundenschaden

Aktualisiert am

Angeklagt: Die Verantwortlichen des mittlerweile insolventen Goldhändlers PIM waren im Dezember im Gerichtssaal in Darmstadt. Bild: dpa

Zehntausende Kunden aus ganz Deutschland glaubten den hohen Renditeversprechen des Edelmetallhändlers PIM Gold und vertrauten dem Unternehmen aus Heusenstamm ihr Geld an. Doch das Gold, das ihnen von Anlagevermittlern versprochen und angeblich von PIM Gold verwahrt wurde, existierte nicht. Das Schneeballsystem flog auf, zwei Geschäftsführer landeten in Untersuchungshaft und von 2019 an übernahm Insolvenzverwalter Renald Metoja das Steuer.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Seine Meldung vom Februar machte den 7000 Gläubiger wenig Mut. Metoja stellte ihnen eine Quote von bis zu 20 Prozent ihrer ursprünglichen Forderungen in Aussicht – bei einem Schaden von 180 Millionen Euro.