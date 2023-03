Wer als Arzt-, Notar- oder Anwaltshelfer arbeitet, verdient meist unterhalb des deutschen Durchschnitts. Für Beschäftigte in diesen Branchen kommen somit schon durch die niedrigeren Gehälter in der Erwerbsphase auch später geringe Rentenleistungen heraus.

Philipp Krohn



Doch anders als in vergleichbaren Tätigkeiten in Kliniken oder in der öffent­lichen Verwaltung sind ihre Arbeitgeber selten an ein attraktives System der be­trieblichen Altersversorgung angebunden. Berater empfehlen den Arbeitgebern sogar, die Finger davon zu lassen, weil das Thema zu komplex ist.

Seit vergangenem Herbst aber entwickeln sich starke Kräfte, die im Bundesverband der Freien Berufe an diesem Umstand etwas ändern wollen. Dafür wollen die Mitgliedsverbände ein Instrument nutzen, das von allen Fachleuten als sehr geeignet beschrieben wird, vor allem durch die Zurückhaltung der Ge­werkschaften bislang aber zögerlich um­gesetzt wird und manchem als gescheitert gilt.