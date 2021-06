Sartorius : Die beste Aktie des Jahrzehnts

Es gibt gute Aktien, es gibt sehr gute Aktien, und es gibt Sartorius. Eine gute Aktie ist zum Beispiel Adidas. Der beste Dax-Wert der vergangenen zehn Jahre. Kursplus 600 Prozent. Nicht schlecht. Sogar gut. Sehr gut sind sicherlich Aktien wie Amazon oder Apple. Kursplus in den vergangenen zehn Jahren mehr als 1000 Prozent. Aber nichts gegen Sartorius: Kursplus im selben Zeitraum rund 5000 Prozent. Wer ein paar Monate weiter zurückgeht, kommt sogar auf eine Verhundertfachung des Kurses. Aus 1000 Euro wurden 100 000 Euro, aus 10 000 Euro eine Million.

Es ist die beste Aktie in Europa. Wir haben eifrig gesucht auf dem deutschen Kurszettel und an den anderen europäischen Börsen. Auch in den USA, dem Land der Tech-Konzerne, die Anlegern so viel Freude gemacht haben. Da ist uns mit Tesla ein einziger noch besserer Wert an der Nasdaq aufgefallen. Alle anderen verblassen hinter Sartorius.