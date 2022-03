Folgen des Ukraine-Kriegs : Benzinpreisrekord – Zeit für eine Steuersenkung?

Der Krieg treibt den Ölpreis auf mehr als 120 Dollar. Das sorgt auch für neue Höchststände an den Tankstellen in Deutschland. Und befeuert eine Debatte: Ist Benzin jetzt teurer, als es klimapolitisch beabsichtigt war?

Der Ölpreis hat neue Höhen erklommen: Am Donnerstag kostete die Nordseesorte Brent zeitweise 120 Dollar je Barrel (159 Liter). Das war der höchste Stand seit fast zehn Jahren. Das historische Allzeithoch von 147,50 Dollar aus dem Jahr 2008, als die Welt noch glaubte, der Rohstoffhunger Chinas wachse unendlich, ist zwar noch nicht wieder erreicht. Trotzdem übertrifft der Preisanstieg fast alle Vorhersagen von Fachleuten – im vorigen Jahr hätte sich das kaum jemand vorstellen können.

Am Ölmarkt berichten sie jetzt von dem russischen Ölhändler Trafigura , der in dieser Woche mehrfach daran gescheitert sei, Abnehmer für sein Öl zu finden, obwohl er beim Preis runtergehen wollte. „Auch ohne direkte Sanktionen schrecken mehr und mehr Marktteilnehmer vor dem Kauf von russischem Öl zurück“, berichtet Carsten Fritsch, Ölfachmann der Commerzbank.

Zudem hat der Zusammenschluss OPEC plus erklärt, trotz des hohen Preises nicht mehr Öl zu fördern als geplant. Das wurde nach einer Onlinesitzung der Ölstaaten bekannt. Demnach wollen die Länder ihre Fördermenge im April nicht um mehr als jene 400.000 Barrel je Tag ausweiten, die seit Längerem feststehen. In dieser Gruppe arbeiten die klassischen OPEC-Länder um Saudi-Arabien mit Russland zusammen. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman al-Saud hat erklärt, trotz des Angriffskriegs auf die Ukraine an der Partnerschaft mit Russland festhalten zu wollen.

Durch die Pipelines fließt das russische Öl noch

Zum Teil wollen die Ölländer wohl nicht mehr Öl fördern, weil ihnen der hohe Preis ganz recht ist. Zum Teil können sie es aber wohl auch nicht von heute auf morgen, wie Giovanni Staunovo sagt, Ölfachmann der Bank UBS. Der Energie-Informationsdienst Energy Intelligence schätzt, dass die russischen Ölexporte in dieser Woche um mindestens ein Drittel, das sind etwa 2,5 Millionen Barrel je Tag, zurückgegangen sind. Die rund 1,8 Millionen Barrel je Tag, die über die wichtigsten Pipelines transportiert würden, seien bisher nicht betroffen. Davon gingen eine Million Barrel nach Europa und 800.000 nach China. Für den Rest – Rohöl, das hauptsächlich über Häfen in der Ostsee, im Schwarzen Meer und im Hafen von Kozmino im Fernen Osten Russlands verschifft werde – sei es aktuell schwierig, Käufer zu finden.

Im Gegenzug werden Ölreserven verschiedener Industriestaaten freigegeben. Das scheint den Markt aber nicht zu drehen. „Strategische Reserven sind gut, um temporäre Produktionsunterbrechungen zu überbrücken, längere aber nicht“, sagt Analyst Staunovo. Auch die Ölfachleute von Goldman Sachs um Jeff Currie meinen, nur ein Rückgang der Nachfrage durch höhere Preise könnte den Ölmarkt jetzt ins Gleichgewicht bringen.

An den Tankstellen spürt man die Folgen. Auf den Rohstoffmärkten legte der Preis für sogenanntes Gasöl, ein Vorprodukt für die Dieselherstellung, gegenüber dem Vortag sogar besonders stark zu. Hintergrund ist offenbar, dass auch mit Auswirkungen der Sanktionen auf russische Raffinerien gerechnet wird.

In Deutschland erreichten die Preise für Benzin und Diesel neue Höchststände. Diesel kostet jetzt erstmals im Durchschnitt 1,80 Euro je Liter, Super E10 mehr als 1,85 Euro. Dass an manchen Tankstellen Super E10 im Tagesverlauf zeitweise mehr als 2 Euro kostet, ist seit längerem keine Besonderheit mehr. An manchen Autobahntankstellen kosteten auch schon alle Spritsorten mehr als 2 Euro, also auch Diesel. In Konstanz liegt jetzt sogar der durchschnittliche Preis für Super E10 bei mehr als 2 Euro. Das gab es noch nie.