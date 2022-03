Ungewöhnliche Situation : Warum Diesel an der Tankstelle plötzlich teurer ist als Benzin

Die Spritpreise brechen alle Rekorde. An den meisten Tankstellen ergibt sich neuerdings eine außergewöhnliche Situation: Diesel ist trotz der niedrigeren Steuer teurer als Super E10. Was steckt dahinter?

Der Krieg in der Ukraine lässt die Kraftstoffpreise von Rekord zu Rekord eilen. Preise von mehr als 2 Euro je Liter sind längst keine Seltenheit mehr. Dabei ergibt sich zum Teil jetzt eine ungewöhnliche Situation: Diesel-Kraftstoff ist neuerdings an den meisten Tankstellen teurer als Super E10. Und das, obwohl die Steuer auf Diesel niedriger ist, was normalerweise für einen deutlich niedrigeren Preis an der Tankstelle sorgt.

Beispiel Frankfurt am Main: Dort kostet Super E10 jetzt im Durchschnitt 1,931 Euro je Liter, Diesel dagegen 1,962 Euro. Kein großer Unterschied, trotzdem ist es ungewöhnlich, dass für Diesel mehr verlangt wird. Auf noch höherem Preisniveau ist das beispielsweise in Konstanz am Bodensee zu beobachten: Dort kostet der Liter Diesel jetzt 2,045 Euro, der Liter Super E10 dagegen 2,045 Euro. Tankstellenpächter sagten, sie seien jetzt 30 Jahre im Geschäft, aber das hätten sie noch nicht erlebt.