Teurer Tanken : Benzinpreise steigen vor Ende des Tankrabatts

Das Ende des Tankrabatts wirft seine Schatten voraus. Die Benzinpreise steigen in Deutschland stärker als beispielsweise in Frankreich. Lohnt es sich jetzt, Kraftstoff zu bunkern?

In dieser Woche läuft in Deutschland die befristete Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoff aus, der sogenannte Tankrabatt. Das dürfte von Donnerstag an Diesel rechnerisch um 17 Cent je Liter verteuern, Super E10 um 35 Cent. Schon in den vergangenen Tagen ist Kraftstoff wieder teurer geworden. Der Liter Super E10 kostete durchschnittlich 1,772 Euro, der Liter Diesel 2,065 Euro. Der Autoklub ADAC und Verbraucherschützer warnten vor einem möglichen Missbrauch der Steuerentlastung durch Mineralölkonzerne.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

„Offensichtlich verschaffen sich Mineralölkonzerne bereits wieder ein gewisses Polster“, sagte ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand der „Bild am Sonntag“. Auch die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Ramona Pop, kritisierte, der Wettbewerb im Kraftstoffmarkt funktioniere nur eingeschränkt: „Das Kartellamt muss deshalb genau prüfen, ob sich die Mineralölkonzerne nicht ungerechtfertigt bereichern, und gegebenenfalls Bußgelder aussprechen.“

Das Bundeskartellamt hat angekündigt, gerade nach dem Wegfall der Steuervergünstigung „genau hinsehen“ zu wollen. Während der ADAC überzeugt ist, dass es im Moment schon eine vorweggenommene Preiserhöhung der Tankstellenketten gibt, heißt es vom Mineralölwirtschaftsverband Fuels und Energie, der aktuelle Preisanstieg habe noch nichts mit dem Ende des Rabatts zu tun, das komme noch.

Benzinpreise im Vergleich zu Frankreich

Die Münchener Ökonomin und Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat in einer Analyse, die der F.A.Z. vorliegt, die jüngste Entwicklung von Kraftstoffpreisen und Margen der Branche in Deutschland und Frankreich verglichen (siehe Grafik).

Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Preise in Deutschland im Vergleich zu denen in Frankreich vom 1. Juni an deutlich gesunken waren. Das wird als Wirkung des Tankrabatts gedeutet. Seit Anfang Juli aber sind die Preise in Deutschland, verglichen mit Frankreich, wieder allmählich angestiegen. „Dazu passt die nächste Beobachtung“, schreibt Schnitzer: Die Bruttomargen im Kraftstoffhandel seien in Deutschland und Frankreich lange ähnlich gewesen, nur für Diesel sei die Marge in Deutschland vom 1. Juni an niedriger gewesen.

„Seit Juli sind die Margen aber in Deutschland relativ zu Frankreich angestiegen und sind seit Mitte Juli in Deutschland immer höher als in Frankreich“, schreibt die Ökonomin. Es handele sich dabei um Bruttomargen, höhere Transportkosten durch das Niedrigwasser im Rhein seien darin enthalten.

Dabei müsse man beachten: In Frankreich laufe die „Remise Carburant“, also der Tankrabatt, von 18 Cent je Liter einschließlich Steuer weiterhin. Die Beobachtungen in den vergangenen Wochen seien also nicht durch eine Politikänderung in Frankreich getrieben. Zum 1. September werde der Tankrabatt in Frankreich sogar auf 25 Cent je Liter erhöht, das seien dann einschließlich Steuer etwa 30 Cent je Liter. Das werde eine Evaluierung des Auslaufens des deutschen Tankrabatts zum 1. September schwierig machen.

Mehr zum Thema 1/ 09:29

Interessant sei außerdem, dass der französische Mineralölkonzern Total angekündigt habe, in Frankreich vom 1. September an einen zusätzlichen Rabatt von 20 Cent je Liter an allen Tankstellen zu gewähren, relativ zu „globalen Marktnotierungen“, was auch immer das bedeute.

Lagerung von Benzin nicht ungefährlich

Der ADAC hat sich auch mit der Frage beschäftigt, ob Autofahrer vor der Wiederanhebung der Steuer jetzt Benzin bunkern können. Der Autoklub warnt vor damit verbundenen Gefahren und rät, nicht mehr als zehn Liter im Privatfahrzeug in einem sicher verstauten Kanister mit sich zu führen. Rechtlich zulässig sind höchstens 60 Liter je Kanister. Dieser muss entweder über eine UN- oder Reservekraftstoffkanister-Zulassung (RKK) verfügen, das heißt luftdicht, bruchsicher und nicht brennbar sein.

Die Lagerung von Benzin außerhalb des Autos ist rechtlich stark beschränkt; zum Teil gibt es Unterschiede je nach Bundesland. In Kleingaragen ist in der Regel die Lagerung in begrenztem Umfang erlaubt, höchstens 20 Liter Benzin oder 200 Liter des weniger leicht entzündlichen Diesels. In Kellern dürfen ebenfalls höchstens 20 Liter Benzin gelagert werden, sofern diese baulich geeignet sind. Allerdings gilt dies auch dann nur für den gesamten Kellerbereich und alle brennbaren Stoffe zusammen. Sind die Kellerbereiche nur mit Holzgittern voneinander abgetrennt, gilt die Regelung für alle Mieter zusammen. In Wohnungen ist das Lagern von Benzin, bis auf geringfügige Mengen, wie etwa Waschbenzin, allgemein verboten. Außerdem kann der Mietvertrag regeln, dass das Lagern brennbarer Flüssigkeiten ausgeschlossen ist.