Preisanstieg an der Zapfsäule : Warum Benzin jetzt fast 25 Prozent teurer ist

Die Benzinpreise in Deutschland sind innerhalb eines Jahres um fast ein Viertel gestiegen. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Mittwoch veröffentlicht hat. Die Gründe sind vielfältig: Neben Eingriffen des deutschen Staates für den Klimaschutz spielen auch die Entwicklung der Corona-Krise und das Verhalten des Ölkartells Opec und seiner Verbündeten eine Rolle.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Aktuell zahlt man laut ADAC für einen Liter Super im bundesweiten Durchschnitt 1,480 Euro, ein Liter Diesel kostet im Schnitt 1,329 Euro. Das ist erheblich mehr als im vorigen Jahr, wenn auch noch nicht so viel wie im teuren Tankherbst 2018, als die Grenze von 1,50 Euro für den Liter Super in vielen Regionen deutlich überschritten wurde. Unter Autofahrern ist gerade der Preisanstieg zum Jahreswechsel, aber auch danach noch deutlich wahrgenommen worden.

Nun aber ist es amtlich: Im Vorjahresvergleich stiegen die Preise für Superbenzin nach den Erhebungen des Statistischen Bundesamtes im April um 24,8 Prozent, die Preise für Dieselkraftstoff um 19,5 Prozent und die Preise für Autogas um 14,2 Prozent. Kraftstoffe insgesamt haben sich an der Tankstelle überdurchschnittlich verteuert, im Schnitt um 23,3 Prozent im April 2021 gegenüber April 2020. Zum Vergleich: Die Veränderungsrate des Verbraucherpreisindex insgesamt lag im selben Zeitraum bei 2 Prozent.

Abgabe für Klimaschutz soll weiter steigen

Was steckt dahinter? Im Vergleich zu den letzten Monaten 2020 macht sich die Erhöhung der Mehrwertsteuer bemerkbar, die in Deutschland von Juli bis Dezember 2020 herabgesetzt war. Im Vorjahresvergleich zum April 2020 spielt das aber keine Rolle. Im Vergleich zum April 2020 waren vor allem der höhere Rohölpreis und die Einführung eines CO2-Preises für Kraftstoffe in Deutschland für den Preisanstieg ausschlaggebend. Im Rahmen der CO2-Bepreisung werden klimaschädliche fossile Brennstoffe seit dem 1. Januar 2021 mit einem Preis von 25 Euro pro Tonne CO2 belegt. Das ist ein Schritt für den Klimaschutz, dem weitere in den nächsten Jahren folgen sollen. Laut ADAC machte dieser Schritt 7 Cent je Liter für Benzin und 8 Cent für Diesel aus.

Eine zentrale Rolle für den Preisanstieg beim Benzin spielt aber auch die Entwicklung des Rohölpreises. „Die Preisverschiebungen lassen sich insbesondere durch den rapiden Verfall des Ölpreises im Frühjahr 2020 erklären – von etwa fast 70 Dollar zum Jahresbeginn 2020, auf Preise sogar unterhalb von 20 Dollar je Barrel im April 2020 bis hinauf auf abermals rund 70 Dollar im Frühjahr 2021“, schreibt der ADAC. Rohöl war vor einem Jahr beim Beginn der Corona-Krise wegen der geringen Nachfrage im Lockdown extrem billig. Als eine Reaktion darauf hatten das Ölkartell Opec und seine Verbündeten wie Russland (Opec plus) die Ölförderung verknappt und dann erst langsam wieder etwas hochgefahren.

Diese künstliche Verknappung der Förderung unterstützte in den ersten Monaten dieses Jahres den Wiederanstieg des Ölpreises bis auf zeitweise rund 70 Dollar je Barrel (Fass zu 159 Liter) für die Nordseesorte Brent – ebenso wie die Aussicht auf ein mögliches Ende der Pandemie. Der Autoverkehr ist jetzt ohnehin schon wieder etwas stärker als im ersten Lockdown, und auch die Industrie verbraucht wieder mehr Öl. Zudem wird am Ölmarkt seit längerer Zeit auf einen höheren Verbrauch nach der Krise spekuliert.