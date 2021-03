Rally geht weiter : Benzinpreis steigt die vierzehnte Woche in Folge

Der Benzinpreis in Deutschland hat jetzt die vierzehnte Woche in Folge zugelegt. Das berichtet der Autoklub ADAC aufgrund seiner regelmäßigen Auswertung der Preise von mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland. Der Preis für einen Liter Super E10 stieg auf Wochensicht noch mal um 1,2 Cent und liegt nun bei 1,469 Euro im Durchschnitt in Deutschland. In immer mehr Städten kostet Super mittlerweile mehr als 1,50 Euro je Liter, etwa auch in Frankfurt am Main. Kassel kommt sogar schon auf 1,535 Euro, Villingen-Schwenningen auf 1,54 Euro je Liter.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Angefangen hatte diese Serie im Dezember. Zum Jahreswechsel hatte es einen regelrechten Preissprung durch die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer und die Einführung eines CO2-Preises in Deutschland gegeben. Danach trieb vor allem der Anstieg des Rohölpreises die Kraftstoffpreise. Diese Rally beim Rohölpreis scheint aber zumindest erst mal unterbrochen zu sein. Zuletzt war der Preis rückläufig: Von etwa 70 Dollar je Barrel (Fass zu 159 Liter) nach dem jüngsten Treffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist er wieder zurückgefallen auf gut 66 Dollar. Als Grund nannten Händler Sorgen über ein Überangebot am Ölmarkt.

Beim Benzinpreis merkt man davon allerdings wenig, anders ist es beim Preis für Diesel. Der war sechs Wochen in Folge gestiegen und ist nun erstmals wieder leicht rückläufig gewesen. Ein Liter kostete zuletzt laut ADAC im Durchschnitt 1,325 Euro, ein Rückgang auf Wochensicht um 0,2 Cent.