Mitten in der Urlaubszeit : Benzinpreis ist wieder deutlich gesunken

Der Benzinpreis ist in den vergangenen Wochen wieder deutlich gesunken. Zwar gab es an beliebten Sommerferien-Reisetagen immer wieder Preisspitzen gerade an den Autobahntankstellen entlang der Hauptreiserouten. Im Bundesdurchschnitt aber ist der Preis für Super E10 nach Zahlen des Internetportals Clever Tanken auf 1,748 Euro je Liter gesunken. Das ist deutlich weniger sogar als am Tag nach der Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoff; vor der Steuersenkung hatte der Preis oberhalb von 2 Euro gelegen. Diesel, bei dem die Steuersenkung nicht ganz so stark war, kostete zuletzt 1,939 Euro je Liter; das war etwa ein Cent mehr als am Tag nach der Steuersenkung, auch hier hatten die Preise vor der Steuersenkung deutlich oberhalb von 2 Euro gelegen.

Entlastung gab es dabei zuletzt von Seiten des Ölpreises. In der zweiten Julihälfte hatte dieser zeitweise die Marke von 110 Dollar je Barrel (Fass zu 159 Liter) für die Nordseesorte Brent überschritten, fiel dann aber wieder bis auf gut 102 Dollar am Montag. Der Preis schwankt im Moment, mal getrieben von Sorgen um Angebotsengpässe durch die Russland-Sanktionen, mal getrieben von Sorgen um die globale Nachfrage durch eine mögliche Rezession.

Es wird wieder mehr getankt

Das Statistische Bundesamt berichtet unterdessen, die bis Ende August befristete Senkung der Energiesteuer mache sich beim Absatz von Benzin an den Tankstellen in Deutschland bemerkbar. Weil der Sprit wieder etwas günstiger sei, werde wieder mehr verbraucht. Die preisbereinigten Umsätze der freien Tankstellen, die als eine Annäherung an den Kraftstoffabsatz gelten, sind im Juni mit der Steuersenkung um 6,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, liegen aber noch 8 Prozent unter denen des Vorjahresmonats. Das heißt: Mit dem kräftigen Anstieg der Benzinpreise im Jahresverlauf haben die Autofahrer spürbar weniger getankt – seit der Steuersenkung aber wieder mehr.

Das klingt zunächst banal; es ist unter Benzinfachleuten aber umstritten, wie stark Autofahrer kurzfristig ihre Nachfrage überhaupt an höhere Preise anpassen können. Manche fahren vielleicht etwas langsamer auf der Autobahn, andere verzichten auf unnötige Fahrten oder nehmen für kürzere Touren das Fahrrad und für längere die Bahn. Insgesamt aber soll die sogenannte Elastizität der Nachfrage, die genau diese Reaktion beschreibt, laut vielen Studien beim Benzin kurzfristig nicht besonders hoch sein. Längerfristig sieht das etwas anders aus, wenn beispielsweise Pendler ihren Weg zur Arbeit neu organisieren oder Fahrzeuge mit geringerem Verbrauch anschaffen. Immerhin zeigen die jüngsten Tankstellenzahlen, dass es Reaktionen gibt.

Die Steuersenkung auf Benzin, der sogenannte Tankrabatt, ist dabei offenbar doch stärker an die Autofahrer weitergegeben worden, als es zunächst den Anschein hatte. Im Juni konnte man den Eindruck haben, dass die Preise an den Tankstellen vor der Steuersenkung eigens angehoben wurden, dann mit der Steuersenkung zwar für einen Tag fielen, aber schon in den Tagen danach wieder erheblich angehoben wurden. Seither gab es Studien mit unterschiedlichen Ergebnissen dazu, wie viel von der Steuersenkung bei den Verbrauchern ankam.

Das zentrale Problem dabei: Man weiß nicht exakt, wie hoch der Benzinpreis ohne die Steuersenkung zu einem bestimmten Zeitpunkt wäre – verschiedene Effekte können sich überlagern. Das Forschungsinstitut RWI hat jetzt noch mal mit einer größeren Menge an Daten verglichen, wie sich die Benzinpreise in Deutschland und Frankreich vor und nach der Steuersenkung entwickelt haben. Das Ergebnis: Die Preise in Deutschland waren vor der Steuersenkung höher als in Frankreich, danach deutlich niedriger. Vor der Steuersenkung im Mai zahlte man im Schnitt in Deutschland für Diesel gut 13 Cent je Liter mehr als in Frankreich, bei Super E10 waren es 3,5 Cent. Im Juni dagegen lagen die Dieselpreise im Schnitt in Deutschland gut 8 Cent niedriger als in Frankreich, die für Super E10 rund 28 Cent.

Überschlägt man, wie sich die Abstände zwischen beiden Ländern verändert haben, so kommt man auf 21 Cent je Liter beim Diesel, die Autofahrer in Deutschland seit der Steuersenkung relativ zu denen in Frankreich weniger zahlen müssen und auf 31,5 Cent bei Super E10. Das wäre bei Diesel sogar mehr als eine komplette Weitergabe der Steuersenkung, bei Super E10 zumindest die Weitergabe eines erheblichen Teils.

Allerdings ist der Vergleich mit Frankreich nur ein Behelf. Wenn die Mineralölkonzerne beispielsweise in beiden Ländern in dieser Zeit ihre Margen ausgeweitet hätten, fiele das bei einem solchen Vergleich nicht auf. Zudem könnte es andere Gründe geben, aus denen sich die Preise in beiden Ländern zeitweise unterschiedlich entwickelt haben.

Preisdeckel nur noch für Private

Unterdessen scheint der in Ungarn eingeführte Preisdeckel für Benzin nicht unbedingt ein voller Erfolg zu sein. Seine Gültigkeit wird weiter eingeschränkt, wie die Regierung mitteilte. Künftig gilt der begünstigte Preis von 480 Forint (1,19 Euro) je Liter Superbenzin beziehungsweise Diesel nur noch für privat zugelassene Fahrzeuge sowie Taxis. Die Fahrer anderer Fahrzeuge sollen an den Tankstellen den Marktpreis bezahlen, der rund 50 Prozent mehr ausmacht. Schon seit Ende Mai sind im Ausland zugelassene Fahrzeuge vom begünstigten Benzinpreis ausgeschlossen. Auch Nutzfahrzeuge mit mehr als 7,5 Tonnen Gewicht, außer Landwirtschaftsmaschinen, müssen zum Marktpreis betankt werden. Die Benzinpreisbremse insgesamt gilt bis zum 1. Oktober.

Die Regierung begründete die neue Einschränkung damit, dass in einer Raffinerie bei Budapest Wartungsarbeiten anstünden. Derzeit stelle die Anlage des Mineralölkonzerns MOL den gesamten Treibstoffbedarf Ungarns her. Künftig werde auch Benzin aus dem Ausland importiert – zu deutlich höheren Preisen. Außerdem gebe die Regierung ein Viertel ihrer strategischen Treibstoffreserven frei.