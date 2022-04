Etwas günstiger tanken : Bleibt der Benzinpreis bei unter 2 Euro?

Aktualisiert am

In den ersten Nachbarländern wirken jetzt die staatlichen Eingriffe in den Kraftstoffmarkt – ordnungspolitisch ist das umstritten. Hierzulande ist es vor allem das billigere Rohöl, das Kraftstoff zumindest ein wenig günstiger werden lässt.

Ein Symbol für den teuren Kraftstoff in Deutschland ist offenbar erstmal passé: Der Preis für Super E10 ist im Bundesdurchschnitt wieder unter 2 Euro je Liter gefallen. Und zwar zum ersten Mal seit Anfang März. Das hat der Autoklub ADAC am Montag mitgeteilt. Im Schnitt kostet Super E10 jetzt 1,99 Euro und Diesel 2,05 Euro je Liter. Ihre historischen Höchststände hatten die Kraftstoffpreise am 10. März erreicht – mit 2,20 Euro für Super E10 und 2,33 Euro für Diesel.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Die Benzinpreise folgten dem Rohölpreis jetzt endlich nach unten, sagte ein ADAC-Sprecher, sie seien aber weiterhin „deutlich überhöht“. Ob schon allein die Ankündigung der Bundesregierung, das Bundeskartellamt solle sich die Angelegenheit mal genauer anschauen, zum Preisrückgang beigetragen hat, ist unklar. „Das wissen wir nicht – aber geschadet hat die Ankündigung des Bundeswirtschaftsministers sicher nicht“, sagte ein ADAC-Sprecher: „Es ist so, dass der Wettbewerb jetzt wieder stärker wirkt, dies führte zu den Preisrückgängen der vergangenen Tage – aber es ist weiter noch viel Luft nach unten.“