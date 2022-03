Hohe Preise : Wie sich effizient Energie sparen lässt

Hohe Preise: Autos stehen an einer Tankstelle in Leipzig in der Schlange. Bild: dpa

Das ging schnell. Angesichts ständig steigender Preise für Gas und Sprit hatten wir erst im Februar ausgerechnet, wie viel Geld die bekanntesten Sparmaßnahmen bringen: wenn Sie weniger heizen, seltener mit dem Auto ins Büro fahren oder auf der Autobahn ein bisschen weniger Gas geben. Doch zwei Wochen nach dem Überfall auf die Ukraine sieht die Lage schon ganz anders aus. Jetzt gilt das Energiesparen schon fast als patriotische Pflicht.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.







Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Den Kontostand betrifft die Lage ebenfalls: Die Preise sind in Höhen geschossen, die sich vor wenigen Wochen kaum jemand vorstellen konnte. Gas kostete an der wichtigsten europäischen Börse Anfang Februar 80 Euro pro Megawattstunde, jetzt sind es 118 Euro. An der Tankstelle ist der Benzinpreis in der gleichen Zeit um 47 Cent auf durchschnittlich 2,20 Euro gestiegen. Noch unangenehmer ist der Dieselpreis: Er ging um 67 Cent in die Höhe, überholte das E10-Benzin und lag vergangene Woche im Bundesdurchschnitt bei 2,31 Euro. Deshalb haben wir neu gerechnet.

Langsamer fahren

Wer auf der Autobahn den Fuß vom Gas nimmt, kann den Preisanstieg sogar überkompensieren. Zum Beispiel auf der Strecke von den Frankfurter Vororten in die Gegend von Köln, 200 Kilometer auf der A 3, auf der man abends mit hohem Tempo viel Zeit sparen kann. Wer da eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 160 erreicht, der fährt auch mal 180 oder schneller. Verzichtet man aber auf durchschnittlich 40 Kilometer in der Stunde, braucht man eine halbe Stunde länger und spart dafür derzeit 18 Euro – das ist mehr als der Kostenanstieg der vergangenen Wochen.

Die Ersparnisse sind bemerkenswert unabhängig davon, welches Auto man fährt. Auch Autos mit unterschiedlichen Schadstoffklassen kommen auf sehr ähnliche Verbrauchsunterschiede, hat die TU Graz vor zwei Jahren ermittelt. Wichtig ist vor allem, ob das Auto Benzin oder Diesel braucht. Deutlich wird auch: Wenn die Geschwindigkeit sinkt, wird das Sparpotential kleiner. Wer nicht von 160 auf 120 reduziert, sondern von 120 auf 80, spart nicht mal halb so viel.

Seltener ins Büro

Bei hohen Benzinpreisen geht auch die tägliche Autofahrt zur Arbeit ins Geld. Wer ein Auto mit 8-Liter-Verbrauch hat und hin und zurück 50 Kilometer fährt, spart derzeit an jedem Homeoffice-Tag 8,80 Euro im Falle von Super E10 und 9,20 Euro im Falle von Diesel. Auf der anderen Seite gehen rund 1,50 Euro täglich verloren, weil man statt der Pendlerpauschale die Homeoffice-Pauschale ansetzen muss. Heiz-Mehrkosten machen wenig aus. Im Beispiel spart ein zusätzlicher Homeoffice-Tag pro Woche übers Jahr gerechnet mehr als 300 Euro.

Weniger heizen

Eine Holzpellet-Heizung ist von Russland unbeeindruckt. Wer mit Öl heizt, ist der Lage schon eher ausgesetzt. Und wer eine Gastherme zu Hause hat, für den ist Energiesparen potentiell sehr nötig. Bisher allerdings sind die hohen Gaspreise noch nicht bei Kunden mit Altverträgen angekommen. Gas zu sparen ist bei ihnen bislang vor allem Dienst für die Allgemeinheit. Wenn aber künftig die Preise auch für die Verbraucher steigen, wächst der finanzielle Anreiz. Wird die Temperatur um ein Grad Celsius gesenkt, spart das rund 6 Prozent Energie. Das würde die Rechnung einer vierköpfigen Familie, die normalerweise 20.000 Kilowattstunden Gas im Jahr verbraucht, um 192 Euro jährlich reduzieren. Angenommen ist dabei ein Anstieg des Gaspreises von 14 auf 16 Cent je Kilowattstunde. Steigt er sogar auf 20 Cent, wären es 240 Euro.