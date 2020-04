Benzin und Diesel : Verbraucher spüren Ölpreis-Sturz verzögert

Autofahrer können viel billiger tanken. Aber nicht unbedingt und überall in dem Ausmaß, in dem der Rohölpreis an den Weltmärkten gefallen ist.

Die ersten Läden in Deutschland öffnen wieder, das erste Zeichen für die Rückkehr des öffentlichen Lebens. Der eine oder andere Autofahrer wird jetzt auch mal wieder tanken müssen. Zumindest im Augenblick kann man sich dabei über sensationell niedrige Spritpreise freuen – auch wenn das je nach Tankstelle deutlich variieren kann.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Am Sonntag beispielsweise zahlte man in Südhessen an einer Tankstelle immer noch stolze 1,40 Euro je Liter Super E10 – allerdings an der Autobahn. Nicht weit davon, abseits der Autobahn im Ort, konnte man dieselbe Kraftstoffmenge schon für lediglich 1,10 Euro bekommen, also außergewöhnlich günstig. Im bundesweiten Durchschnitt liegt Super E10 nach Zahlen des Internetportals Clever Tanken derzeit bei 1,16 Euro, Diesel bei 1,08 Euro je Liter.