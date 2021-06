Die Vermögensfrage : Auf diese Steuerfallen müssen Sie beim Vererben von Immobilien achten

Was gut gemeint ist, kann teuer werden. So manch ein Erbrechtsspezialist weiß von Fällen zu berichten, in denen das Vererben des Familienheims an das Kind gut gemeint war – von der Regelung allerdings unterm Strich in erster Linie das Finanzamt profitierte. Etwa wenn Erbschaftsteuer anfällt, die mit etwas Planung und dem Einbinden von Experten hätte vermieden werden können.

Ein Spezialfall beim Vererben ist das selbst genutzte Familienheim. Dieses kann zusätzlich zu den Freibeträgen im Erbschaftsteuerrecht steuerfrei an den Ehegatten, den eingetragenen Lebenspartner oder die Kinder vererbt werden. Und zwar unabhängig davon, wie groß es ist und was es unterm Strich tatsächlich wert ist. Eine willkommene Regelung für Erben. Insbesondere in der heutigen Zeit, da der Wert von Immobilien kräftig gestiegen ist.