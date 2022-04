Interview mit Max Hollein : „Bei den teuersten Kunstwerken können selbst wir nicht mitbieten“

Max Hollein ist Direktor des Metropolitan Museum in New York. Hier spricht er über reiche Mäzene, den schwierigen Umgang mit Russland und eine Skulptur, die er doppelt hat.

Der Wiener Max Hollein, 52, ist seit 2019 Direktor des Metropolitan Museum of Art in New York. Es ist das größte amerikanische Kunstmuseum. Bild: Lelanie Foster/NYT/Redux/Laif

Herr Hollein, wie geht es dem Metropolitan Museum of Art (Met) im dritten Jahr der Corona-Pandemie?

Erfreulicherweise gut. Zu Beginn der Pandemie hatten wir sechs Monate lang geschlossen. Aber jetzt haben wir wieder 80 Prozent unserer Besucherzahlen aus den Zeiten vor der Pandemie erreicht, das wären, aufs ganze Jahr 2022 gerechnet, rund sechs Millionen Besucher. Die europäischen Touristen sind zurück, auch die amerikanischen Besucher und die New Yorker sowieso. Wir haben ein hervorragendes Ausstellungsprogramm, und auch alle unsere großen Umbau- und Neubauprojekte gehen zügig voran. Es mangelt allerdings nach wie vor an Gästen aus Asien, die wegen der strengen Quarantäneregeln in ihrer Heimat auf Reisen in die USA verzichten. Insbesondere das Geschäft mit chinesischen Touristen war für ganz New York ein wichtiger Wachstumsmarkt. Das fehlt jetzt.