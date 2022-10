Fintech : „Es wird eine krasse Konsolidierung geben“

Das Gespräch führt Martin Kassing an dem Tag, an dem bekannt wird, dass das Fintech Nuri abgewickelt werden muss. Der Gründer und Chef des Berliner Fintechs Upvest wirkt – auf das Thema angesprochen – durchaus selbstbewusst. „Bei den Investoren sitzt das Geld eben nicht locker, weil es wieder etwas kostet. Es wird in den Besten investiert und nicht in die Plätze 2 bis 5. Es zählt eben nicht nur Wachstum, sondern nur noch ein nachhaltiges Geschäftsmodell und internationale Skalierbarkeit“, sagt Kassing im Gespräch mit der F.A.Z. und fügt hinzu: „Es wird eine krasse Konsolidierung geben. Aus ein paar Tausend Fintechs werden ein paar Hundert – in Europa mit Großbritannien.“

Das Geschäftsmodell des Berliner Fintechs ist nicht neu: Es geht um Brokerage und Verwahrung von Wertpapieren und Kryptowährungen. Aber Upvest kann etwas, womit sich andere Banken mitunter schwertun und Fintechs an ihre Grenzen stoßen lässt: die Verwahrung auf einem skalierbaren Kernbankensystem aufgebaut zu haben, das sich zudem noch in verschiedenen europäischen Ländern einsetzen lässt.