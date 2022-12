Aktualisiert am

Keine Entwarnung für Dax & Co. : Vermögensverwalter der Kirche blickt mit Vorsicht auf die Börse

Für die Finanzmärkte gibt es noch keine Entwarnung. „Die Inflation wird im kommenden Jahr zurückgehen, aber gewiss nicht auf das Niveau, auf dem sie die Notenbanken gerne sehen würden“, sagt Bernhard Matthes, Portfoliomanager in der Vermögensverwaltung der Bank für Kirche und Caritas (BKC), im Gespräch mit der F.A.Z. Die Zielrate von 2 Prozent wird seiner Ansicht nach nicht erreicht werden. Dagegen sprächen die weiterhin hohen Import- und Erzeugerpreise, die sich in die Verbraucherpreise durchfressen würden. Zudem wirkten die Staaten mit ihren Hilfsprogrammen inflationstreibend.

Als inflationsdämpfend stuft Matthes die Rezession ein. Er stellt sich auf ein ungemütliches erstes Halbjahr ein: „Der Konjunkturabschwung wird tiefer gehen, als es derzeit viele Anleger hoffen.“ Das signalisierten die inversen Zinskurven, auf denen die zweijährigen Renditen höher als zehnjährigen liegen. Im Normalfall sind die Zinsen umso höher, je länger die Laufzeit der Anleihe beträgt. Inverse Zinskurven gelten an den Märkten als Rezessionssignal. Nach Ansicht von Matthes wird es angesichts der neu auszurichtenden Energieversorgung struk­turelle Anpassungen geben, die schmerzhafter sein werden, als es die staatlichen Notpflaster derzeit vermuten lassen.

Rezession drückt Unternehmensgewinne

„Das wird sich auch auf die Unternehmensgewinne auswirken: Hier sind die Folgen der Rezession noch nicht vollständig eingepreist.“ Auch die Hoffnung auf einen Kurswechsel der amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) wieder hin zu Zinssenkungen hält der BKC-Stratege für unrealistisch. Es spreche nichts dafür, vielmehr habe Fed-Präsident Jerome Powell klar gemacht, dass der Kampf gegen die Inflation für ihn derzeit absoluten Vorrang habe. Sollten noch deutlichere Zinsschritte nötig sein, könne es am Markt für US-Staatsanleihen noch einmal unerfreulich werden.

Zusammen mit den Basiseffekten der in diesem Jahr gestiegenen Energiepreise geht Matthes davon aus, dass die Inflation zurückgehen wird. „Ich kann mir in Europa aber noch für eine längere Zeit eine Spanne von 4 bis 6 Prozent vorstellen“, fügt er hinzu. Das wäre deutlich über der Zielrate von 2 Prozent, die Fed und EZB anstreben. Die amerikanische Notenbank sieht Matthes in ihrem Zinserhöhungszyklus schon weiter als die EZB. Sie müsse daher nicht mehr soviel machen. „Das spricht für eine Trendwende bei Dollar und Euro“, sagt er. Sollte der Euro zum Dollar steigen, werde auch dies die Inflationsraten in Europa dämpfen.

Dass der Euro in diesem Jahr so stark gefallen ist, muss nach Ansicht von Matthes die viel zu lange zaudernde EZB verantworten. Sie habe viel zu spät die Inflation mit Zinserhöhungen bekämpft, was über den schwachen Euro-Wechselkurs und den damit teuren Importpreisen die Inflation zusätzlich angeheizt habe.

Solange die Inflation im kommenden Jahr wie erwartet sinken werde, solange werde die EZB ihre Anleihebestände nur behutsam abbauen. „Sie wird weiterhin darauf achten, dass die Finanzierungskonditionen der Staaten auf einem erträglichen Niveau bleiben.“ Wenn aber die Inflation weiterhin so hoch bleibe oder nicht nennenswert zurückgehe, werde sich die EZB der Diskussion über einen aggressiveren Bilanzabbau stellen müssen. In der Bilanz befinden sich über die Kaufprogramme der vergangenen Jahre Anleihen im Umfang von 5 Billionen Euro. Die EZB müsse darauf aufpassen, dass sie nicht die Kontrolle über die Inflation verliere, warnt Matthes.

Chancenreiche Schwellenländer

„Wir gehen davon aus, dass Aktien noch etwas Zeit brauchen und es aufgrund der Rezession in den Bewertungen noch Spielraum nach unten gibt.“ Da­gegen stellen sich für ihn die Anlagebedingungen an den Anleihemärkten so gut wie seit gut sieben Jahren nicht mehr dar. Man bekomme europäische Unternehmensanleihen mit hohen Ratings von „A“ oder „AA“, die mit einer Rendite von 3 bis 4 Prozent eine ansprechende Risikokompensation böten.

Als chancenreich schätzt Matthes auch die Schwellenländer ein: „Sie haben in diesem Jahr ihren Stresstest mit dem teuren Dollar bestanden.“ Sie seien inzwischen deutlich robuster aufgestellt und dürften von einem niedrigen Dollarkurs profitieren. Das erste Halbjahr 2023 wird nach Ansicht von Matthes aufgrund der strukturellen Probleme ungemütlich. In der zweiten Jahreshälfte rechnet er mit einer sinkenden Inflation und einer in Tritt kommenden Konjunktur.