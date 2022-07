Scherbaums Börse : Bayer ist der unerwartete Lichtblick im Dax

Aktionäre der Bayer AG hatten in den vergangenen Jahren nicht viele Gründe zum Jubeln. Die juristischen Schwierigkeiten nach der milliardenschweren Monsanto-Übernahme haben dafür gesorgt, dass die Aktie des Leverkusener Konzerns zu den Sorgenkindern in der obersten deutschen Börsenliga gehörte. Im Börsenjahr 2022, in dem der Dax bislang seit Jahresanfang mehr als 19 Prozent verloren hat, gehören die Anteilsscheine des Pharma- und Agrarchemiekonzerns zu den Top-Performern im Index.

Zwar geriet auch der Bayer-Aktienkurs im Zuge der jüngsten Börsen-Turbulenzen unter verstärkten Verkaufsdruck, allerdings fiel der Rücksetzer hier noch vergleichsweise moderat aus. Nach dem 21-Monats-Hoch vom April dieses Jahres bei 68 Euro brachen die Notierungen bis Mitte Juli zeitweise auf 56 Euro ein. Seit Anfang Januar verzeichnet die Aktie trotzdem immer noch ein Plus von 18 Prozent, womit Bayer zu den wenigen Dax-Titeln gehört, die im laufenden Jahr immer noch signifikante Kursgewinne verzeichnen.

Starkes Agrar-Geschäft treibt an

Ein Grund dafür ist der Umstand, dass Bayer unter anderem dank gestiegener Lebensmittelpreise insbesondere im Agrargeschäft (Crop Science) erfolgreich in das Geschäftsjahr 2022 starten konnte. In diesem Bereich legten die Erlöse im ersten Quartal im Vorjahresvergleich um 21,6 Prozent zu, während das bereinigte EBITDA sogar um knapp 50 Prozent verbessert werden konnte.

Zwischen Januar und März lagen die konzernweiten Umsatzerlöse bei 14,6 Milliarden Euro. Damit wurde währungs- und portfoliobereinigt gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 14,3 Prozent erzielt. Das EBITDA vor Sondereinflüssen erhöhte sich um 27,5 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Dabei profitierte Bayer auch von positiven Währungseffekten. Das EBIT legte um 36,6 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro zu, während der Nettogewinn um 57,5 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro kletterte.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen und Branchen war Bayer nicht besonders stark vom Ausbruch des Krieges in der Ukraine betroffen. Laut Konzernangaben gehören Russland und die Ukraine geschäftlich gesehen nicht zu den zehn wichtigsten Ländern. Insgesamt machen beide Länder rund 3 Prozent der Umsatzerlöse aus.

Während Bayer zuletzt dank höherer Lebensmittelpreise positive Geschäftsergebnisse verbuchen konnte, bleibt dem Konzern das Dauerthema Glyphosat, das man sich mit der Übernahme von Monsanto ins Haus geholt hatte, vorerst erhalten. Allerdings scheint die Berichtserstattung rund um das mutmaßlich in Unkrautvernichtern verwendete Mittel nicht mehr ganz so vernichtend wie vor einigen Jahren zu sein.

Bereits Mitte 2020 hatte sich Bayer mit den Klägeranwälten auf eine Zahlung von mehr als 10 Milliarden Dollar geeinigt. Mit dieser wurden die meisten der „alten“ Fälle außergerichtlich aus der Welt geschafft. Das Unternehmen hat zudem Rückstellungen für zukünftige Vergleiche und Gerichtsverfahren gebildet. Während der große Befreiungsschlag – der in einer positiven Grundsatzentscheidung des Obersten Gerichtshofes in den Vereinigten Staaten bestehen würde – weiterhin ausbleibt, scheinen auch Analystenhäuser inzwischen nicht mehr die Risiken aus weiteren Glyphosat-Verfahren allzu hoch zu bewerten.

Analysten sehen teils großes Potential

Bei Barclays ist man der Ansicht, dass in der nahen Zukunft wohl keine weiteren Rückstellungen in dieser Sache zu erwarten seien. So sei Bayer zuletzt zwar abermals mit einem Berufungsantrag beim obersten amerikanischen Gericht in der Causa Glyphosat gescheitert, konnte aber aus Analystensicht mit einer Stellungnahme zur Niederlage Zuversicht in die rechtliche Strategie verbreiten. Daher blieb es bei der „Overweight“-Einschätzung und dem Kursziel von 90,00 Euro. Beim aktuellen Kurs wäre dies ein Gewinnpotenzial von mehr als 80 Prozent. Bei Berenberg verweist man wiederum neben einer möglicherweise anstehenden endgültigen Lösung der rechtlichen Glyphosat-Probleme auch auf höhere Getreidepreisen und die branchenführende Free-Cashflow-Rendite bei Bayer.

Bayer 1 Jahr BAYER -- -- (--) Xetra London SE Int. Level 1 Tradegate Schweiz OTC Lang & Schwarz Stuttgart Frankfurt Schweiz Schweiz Wien 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Diese hohe Profitabilität wird besonders von der Agrar-Sparte gestützt. Diese macht rund 46 Prozent der Bayer-Erlöse aus. Zudem kann der Dax-Konzern dort als Branchenführer in Sachen Umsatz, Profitabilität und im Bereich Forschung & Entwicklung aufwarten. Auf diese Weise will der Konzern von Trends wie alternden Gesellschaften sowie dem weltweiten Bevölkerungswachstum profitieren. Das Unternehmen selbst geht daher allein für die Sparte Crop Science von einem adressierbaren Markt im Volumen von rund 100 Milliarden Euro aus.

Aussichtsreich ist bei Bayer nicht nur das operative Geschäft sondern auch die Charttechnik der Aktie. Nach der jüngsten Korrektur notiert der Bayer-Titel jetzt knapp über der 200-Tage-Linie. Wenn diese verteidigt und eine neue Aufholbewegung gestartet wird, würde sich das nächste Kursziel auf das bisherige 2022er-Jahreshoch vom April bei 68 Euro stellen. Oberhalb würde dann das 2020er-Top bei 78 Euro in den Fokus rücken. Sollte es für die Notierungen aber unter die 200-Tage-Linie gehen, würde das ein neues Verkaufssignal bedeuten. In diesem Fall könnte sich weiteres Abwärtspotential bis zu den nächsten runden Marken bei 50 und 40 Euro eröffnen.

Mehr zum Thema 1/

Trotz der überraschend starken Entwicklung im laufenden Jahr zeigt der Langfrist-Chart, dass Bayer nicht die beste Wahl ist. In der Vergangenheit gab es immer wieder scharfe Kurseinbrüche und jahrelange Abwärtsphasen wie zuletzt zwischen 2017 und 2020. Deshalb errechnet sich beispielsweise auf 20-Jahres-Sicht bei der Dax-Aktie nur ein Kursgewinn von im Schnitt 3,1 Prozent pro Jahr, während der deutsche Leitindex im selben Zeitraum um durchschnittlich 5,5 Prozent jährlich zulegte.

Für Dividendensammler könnte die Aktie trotzdem interessant sein. In der Vergangenheit war Bayer ein zuverlässiger Dividendenzahler. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt immerhin 3,6 Prozent.