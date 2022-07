Immobilien : „Ein Ende des Anstiegs der Hauspreise ist in Sicht“

Die Immobilienpreise in Deutschland dürften zumindest nicht mehr so weiter steigen wie bisher. „Ein Ende des Anstiegs der Immobilienpreise ist in Sicht“, heißt es in einer Studie des Datenspezialisten FMH X, einer neuen Sparte der FMH-Finanzberatung, und des Analysehauses SWI Finance, die am Montag vorgestellt wurde.

Auf der einen Seite führten die steigenden Zinsen dazu, dass die Nachfrage nach Immobilien zurückgehe. Auf der anderen Seite kämen unter anderem durch die höheren Preise für Baumaterialien, die sogenannte Bauflation, weniger Neubauten auf den Markt, so dass das Angebot nur begrenzt zunehme. „Insgesamt wirkt sich dies vorerst preisstabilisierend aus“, heißt in der mehr als sechzigseitigen Studie.