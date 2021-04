Teurer finanzieren : Die Bauzinsen machen einen Sprung

Aktualisiert am

Seit einigen Wochen hält der Anstieg der Renditen der Staatsanleihen in Amerika und Europa die Finanzmärkte in Atem – und auch bei den Zinsen für Verbraucher spürt man mittlerweile Folgen. Insbesondere die Bauzinsen in Deutschland haben einen kleinen Sprung gemacht, hier ist von niedrigem Niveau aus eine deutliche Reaktion zu beobachten.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Auch bei den Zinsen für Ratenkredite gab es zwischenzeitlich einen gewissen Anstieg, der aber auf andere Ursachen zurückzuführen sein mag. Hingegen sind die Sparzinsen, etwa für Tages- und Festgeld, eher noch weiter gefallen. Auch die Dispo-Zinsen, die Banken für das Überziehen des Girokontos verlangen, sind ein wenig niedriger als noch vor kurzem. Hingegen steigt die Zahl der Banken, die Negativzinsen für große Einlagen verlangen, derzeit fast um eine Bank je Tag.