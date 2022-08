Aktualisiert am

Baufinanzierung : So klappt es mit dem Hauskauf

Die Zahlen sind frustrierend. Von 2010 bis 2020 sind die Immobilienpreise in Deutschland um 64 Prozent gestiegen, 2021 kletterten sie um 11 Prozent nach oben. In Großstädten ging es sogar noch stärker nach oben. Ein kleines Haus kostet dort im Umland mindestens 400.000 Euro, in der Stadt selbst sind 700.000 oder mehr als eine Million keine Seltenheit. Für viele platzt da gerade der Traum vom Eigenheim.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Selbst wer die hohen Kaufpreise noch durch seine Bank finanziert bekommt, scheitert am Ende an einer anderen Hürde: der Finanzierung des Eigenanteils und der einmaligen Nebenkosten, die die Banken in der Regel nicht übernehmen. Sie umfassen etwa die Grunderwerbsteuer, die je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5 Prozent des Kaufpreises liegt, Notar- und Grundbuchkosten und üblicherweise auch Maklergebühren. Die meisten hören dann zu rechnen auf, aber ehrlicher wäre es, auch weitere Einmalkosten einzubeziehen: die Kosten für die zusätzlich benötigten Möbel eines Hauses, eine eventuelle kleine Renovierung und den bei einem Haus größeren Umzug.