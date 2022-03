Höhere Finanzierungskosten : Bauen wird schnell teurer

Die amerikanische Notenbank hat die Zinswende am Mittwoch schon vollzogen und den Leitzins in den USA erstmals seit 2018 erhöht. In Europa steht diese noch bevor. Die Europäische Zentralbank zeigt sich angesichts des Ukrainekrieges und seiner Folgen flexibel auf dem Weg der Normalisierung der Geldpolitik. Die Inflationsrate in Deutschland betrug laut Statistischem Bundesamt schon im Februar 5,1 Prozent – wegen weiter gestiegener Energiepreise. Im Euroraum waren es 5,9 Prozent.

Kerstin Papon Redakteurin in der Wirtschaft.



Am Markt für Baufinanzierungen hingegen sind die Darlehenszinsen in diesem Jahr schon deutlich gestiegen – auf ein Niveau wie zuletzt 2018 (siehe Grafik). Nach Daten der FMH-Finanzberatung etwa beträgt der Hypothekenzins für eine Zinsbindung von zehn Jahren aktuell im Bundesdurchschnitt 1,69 Prozent. Für 15 Jahre feste Zinsen sind es 1,98 Prozent. Zum Vergleich: Im historischen Tief waren es vor rund zwei Jahren 0,62 beziehungsweise 0,89 Prozent. 2011 mussten jedoch in der Spitze im Durchschnitt 4,27 für eine Zinsbindung von zehn Jahren und 4,72 Prozent für 15 Jahre gezahlt werden.

Wie deutlich sich die höheren Zinsen in den monatlichen Darlehensraten bemerkbar machen, zeigen Daten des Finanzdienstleisters Dr. Klein, die auf rund 35 000 Transaktionen über 6 Milliarden Euro im Monat basieren. Die beispielhaft für ein Darlehen über 150 000 Euro (Tilgung: 2 Prozent, Beleihungsauslauf: 80 Prozent) berechnete Standardrate ist demnach im Fe­bruar um 25 auf 439 Euro gestiegen. So teuer sei dieser Kredit zuletzt im Frühjahr 2019 gewesen – mit dem Unterschied, dass die Immobilienpreise nun deutlich höher seien als vor drei Jahren, sagt Michael Neumann, Vorstandsvorsitzender der Dr. Klein Privatkunden AG. Dennoch seien die Zinsen – trotz des jüngsten Anstiegs – im historischen Vergleich noch immer günstig.

Daher befassten sich derzeit viele Eigentümer mit einer Anschlussfinanzierung, da das Zinsniveau erst einmal nicht günstiger werden dürfte, sagt Neumann. Das könnten nicht nur diejenigen tun, deren Zinsbindung auslaufe. Eine Umschuldung sei grundsätzlich zehn Jahre nach Auszahlung eines Darlehens möglich, mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten. Daher spielten Anschlussfinanzierungen derzeit eine besonders große Rolle: Drei von zehn Finanzierungen seien es im Februar gewesen. Viele Eigentümer, die noch über kein Sonderkündigungsrecht verfügten, sicherten sich dagegen mit einem Forwarddarlehen die Zinsen um bis zu fünf Jahre im Voraus. Der Anteil dieser Darlehen sei zuletzt von 7 auf 11,5 Prozent gestiegen.