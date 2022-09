Bauen und Sparen : Wie die Zinswende bei den Verbrauchern ankommt

Die EZB hat die Leitzinsen in einem Schritt so stark angehoben wie noch nie seit der Einführung des Euro-Bargeldes. Was bedeutet der historische Zinsschritt für den Alltag?

Besonders auffällig ist es bei den Negativzinsen. Acht Jahre ist es jetzt her, dass der frühere EZB-Präsident Mario Draghi eingeführt hatte, dass Banken für ihre Einlagen bei der Notenbank zahlen müssen – woraufhin viele Banken anfingen, ihrerseits von den Sparern Geld dafür zu verlangen, dass diese ihnen ihr Erspartes für einige Zeit zum Wirtschaften überlassen. Jetzt hat die Notenbank ihren Einlagenzins für Banken in zwei Schritten hochgesetzt, von minus 0,5 auf plus 0,75 Prozent. Und die Negativzinsen der Banken für ihre Kunden verschwinden im Gegenzug bis auf ganz wenige Ausnahmen.

582 Banken mit Negativzinsen, Verwahrentgelten und Guthabengebühren hatte das Verbraucherportal Biallo auf dem Höhepunkt dieses für Sparer so unerfreulichen Phänomens in Deutschland gezählt. Jetzt seien es gerade noch sechs Institute. Und von denen hat beispielsweise die GLS Bank in Bochum in Aussicht gestellt, es zum Jahreswechsel abzuschaffen.

Sofort höhere Festgeldzinsen

Die Zinswende nimmt an Fahrt auf. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Donnerstag verkündet, dass die Notenbank die größte Zinserhöhung seit der Einführung des Eurobargeldes um 0,75 Prozentpunkte vornimmt. Konkret setzte sie den sogenannten Hauptrefinanzierungssatz, für den Banken sich bei der Notenbank Geld leihen können, von 0,5 auf 1,25 Prozent hoch. Der Spitzenrefinanzierungssatz, zu dem sich Banken über Nacht Geld leihen können, stieg von 0,75 auf 1,5 Prozent.

Und der Einlagenzins, den Banken für ihre Einlagen bei der Notenbank zahlen, stieg von 0 auf 0,75 Prozent. Insbesondere für die Abschaffung der Negativzinsen für Sparer war dabei der Einlagenzinssatz verantwortlich – während der Hauptrefinanzierungssatz als eigentlicher Leitzins für die Geldpolitik gilt.

Zudem kündigte Lagarde an, dass die Zinsen mit den nächsten EZB-Sitzungen weiter steigen sollen. Die Investmentbank Goldman Sachs rechnet jetzt damit, dass der EZB-Rat auf der Oktober-Sitzung eine weitere Zinserhöhung um 0,75, im Dezember eine um 0,5 und im Februar eine um 0,25 Prozentpunkte beschließt.

Das lässt auch die Zinsen der Banken nicht unbeeindruckt. Die estnische Bigbank etwa meldete gleich am ersten Tag nach der Zinssitzung der Zentralbank eine Anhebung der Festgeldzinsen: bei einem Jahr Laufzeit von 1,5 auf 1,7 Prozent, bei vier Jahren von 1,85 auf 2,1 Prozent im Jahr.

Die Zinsen für Festgeld sind im Durchschnitt mittlerweile auf 0,62 Prozent für Anlagen auf ein Jahr angestiegen. Noch im Frühjahr lagen sie kaum oberhalb von 0 Prozent. Die Zinsen für Tagesgeld haben im Schnitt 0,1 Prozent erreicht. Noch vor kurzem hingegen waren Negativzinsen auf Tagesgeldkonten bei vielen Banken von einer bestimmten Einlagengrenze an die Regel. Gleichwohl bleibt die Schwierigkeit, dass die Inflation dermaßen hoch ist (zuletzt waren es im Euroraum 9,1 Prozent), dass Sparer trotz leicht positiver Sparzinsen real, also nach Abzug der Inflation, einen kräftigen Verlust machen.