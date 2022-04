BASF-Aktie : Das Analystenlob verpufft im Krieg

Aktualisiert am

Die Geschäfte des weltgrößten Chemieunternehmens laufen nicht schlecht. Aber was bedeutet das schon, wenn das russische Gas wegbleibt? Die Aktionäre bleiben skeptisch.

Über diesem Konzern hängt ein Damoklesschwert. Wenn das Sprachbild je seine Berechtigung hatte, dann jetzt. Keine Metapher beschreibt die Lage des Chemiegiganten BASF besser. Als einer der größten industriellen Gasverbraucher in Deutschland ist das Unternehmen abhängig von russischem Gas. Sollte es wegen des Ukrainekrieges doch noch zu einem sofortigen Importstopp kommen, droht am Konzernsitz Ludwigshafen, einem der größten Chemiestandorte der Welt, sogar ein Herunterfahren der Produktion. Deshalb hat sich der Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller nach einer kurzen Zeit der Paralyse an die Spitze der Warner gesetzt. Selbst die Zerstörung einer ganzen Volkswirtschaft sei bei einem plötzlichen Importstopp nicht ausgeschlossen, sagte er kürzlich im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Die Wahrheit ist: Niemand, und schon gar nicht Aktienanalysten, kann exakt vorhersagen, was im Falle eines Lieferstopps passiert. Zumal es etliche denkbare Zwischenszenarien gibt. Gas könnte durch die Bundesnetzagentur rationiert werden oder nur noch für bestimmte Produktionszwecke zugelassen. Abhängig davon könnte der BASF-Vorstand Teile der Produktion womöglich in außereuropäische Standorte auslagern. Die Szenarien unter Fachleuten reichen von handhabbar bis zum GAU für die Industrie.