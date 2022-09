Bargeldloses Zahlen : Wer braucht noch eine Girocard?

Nach der Consorsbank und der ING schiebt mit der DKB eine weitere Direktbank die Girocard, landläufig auch EC-Karte ge­nannt, in die zweite Reihe. Zwar bietet die Tochtergesellschaft der BayernLB die Girocard weiterhin an, berechnet aber ab dem kommenden Jahr – wie die Mitbewerber – knapp 1 Euro pro Monat zusätzlich zu einer eventuell anfallenden Kontoführungsgebühr und den Kosten für eine „echte“ Kreditkarte. Eine strategische Entscheidung, wie es bei der DKB heißt. Die Visa-Debitkarte soll das „top-of-wallet“-Produkt, also die erste Karte in der Brieftasche der rund 5,2 Millionen Direktbank-Kunden, werden. Denen stellt sich jetzt die Frage: Brauche ich die Girocard eigentlich noch? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was kann die Debitkarte und wie funktioniert sie?