FAZ Plus Artikel Bargeld abheben :

FAZ Plus Artikel Bargeld abheben : Die Supermarkt-Kasse schlägt den Geldautomaten

Filiale war einmal: Geldabheben beim Bezahlen an der Kasse wird zunehmend leichter gemacht. Discounter und Supermarktbetreiber machen mit Bankkunden gute Geschäfte.

Einmal Bargeld auszahlen bitte: An immer mehr Supermärkten eine alltägliche Situation. Bild: Carlos Bafile

Bargeldversorgung macht die Bank? Das war einmal. Seit einiger Zeit hat sich der Lebensmitteleinzelhandel zu einer echten Alternative für Bargeldauszahlungen entwickelt. Mittlerweile kann an rund 50.000 Ladenkassen in etwa 20.000 Geschäften in Deutschland Geld abgehoben werden, zeigt eine Studie des Marktforschungsunternehmens Kantar.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Das sind fast ebenso viele Auszahlstellen wie es Geldautomaten gibt. Für den Einzelhandel hat dies durchaus Vorteile. Immerhin mehr als jeder vierte Befragte in der Studie gab an, die Möglichkeit, Geld abzuheben, sei für die Wahl der Einkaufsstätte maßgeblich.