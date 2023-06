Beschäftigte im privaten Bankgewerbe in Deutschland verzichten zunehmend auf Arbeit außerhalb der üblichen Bürozeiten. Aktuell arbeiten 27 Prozent der Beschäftigten häufig werktags zwischen 18 und 20 Uhr. Dies zeigt eine repräsentative Mitarbeiterbefragung des Sozialforschungsinstituts Kantar im Auftrag des Arbeitgeberverbandes des privaten Bankgewerbes in der nunmehr 14. Befragungsrunde. Im Jahr 2019 waren es noch 35 Prozent.

Der Verband spricht in diesem Zusammenhang von einem zunehmenden Respekt vor Feierabend und Ruhezeiten. Auch die Wochenendarbeit ist laut Umfrage rückläufig. Aktuell geben 7,8 Prozent der Beschäftigten im privaten Bankgewerbe in Deutschland an, samstags häufig zu arbeiten, gegenüber 11,3 Prozent im Jahr 2019. Bei den Sonntagsarbeitern beträgt die Quote aktuell 3,2 Prozent, gegenüber 5 Prozent im Jahr 2019.

Der Herzinfarkt eines HSBC-Bankers, der in einem viralen LinkedIn-Post beschrieben wurde, löste vor zwei Jahren eine Debatte über die Überarbeitung im Bankensektor aus. Die Pandemie hatte die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben für viele Mitarbeiter verwischt. Einige Banken haben versucht, „Burnouts“ vorzubeugen. So forderte zum Beispiel die Citigroup die Kollegen auf, keine Treffen mehr außerhalb normaler Arbeitszeiten anzusetzen und Freitags auf interne Video-Calls zu verzichten. Und Goldman Sachs versprach, stärker darauf zu achten, dass Junior-Banker doch mindestens einen Tag in der Woche frei haben.

Der AGV Banken vertritt die Interessen von rund 100 Instituten in Deutschland mit 135.000 Beschäftigten, darunter große wie die Deutsche Bank AG und die Commerzbank AG, aber auch kleinere wie Berenberg und Metzler.