Bankenunion : Der Schutz der Sparer hat Vorrang

Die Europäische Bankenunion und damit die Verantwortung der Europäischen Zentralbank (EZB) in der Bankenaufsicht ist nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts mit dem Grundgesetz vereinbar. Auch den von Brüssel aus verwalteten Abwicklungsfonds, der Banken in einer Schieflage unterstützen soll, stieß auf keine Bedenken der Verfassungsrichter.

Sie sehen weiterhin noch ausreichend Kompetenzen für die nationalen Aufsichtsbehörden wie die Bafin oder die Bundesbank. Ob die Bundesregierung mit der Übertragung der Zuständigkeiten auf die EZB und auf Brüssel zu viel Macht aus der Hand gegeben hat, wie die Kläger argumentieren, bleibt trotz dieses Urteil eine offene Frage.

Den Härtefall einer umfassenden Bankenkrise hat es seit Gründung der Bankenunion im November 2014 noch nicht gegeben. Aber die Finanzkrise, die nach dem Kollaps der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers im September 2008 eskaliert war, zeigte immerhin, dass rein nationale Lösungsversuche nicht ausgereicht hätten, um den Flächenbrand zu stoppen: Unerlässlich war die internationale Koordination, nicht nur in Europa, sondern auch zwischen Industrie- und Schwellenländern. Vor diesem Hintergrund ist eine Zentralisierung der Aufsichtsfunktionen in einer Währungsunion ein geeignetes Mittel, um schneller und effizienter in Krisen reagieren zu können.

Druck auf Sparkassen und Volksbanken

Die Ansicht des Verfassungsgerichts, wonach die nationalen Aufsichtsbehörden noch ausreichend Kompetenzen haben, muss aber hinterfragt werden. Auch wenn die EZB nur über die 114 größten Banken, davon 19 deutsche Institute, direkt wacht, gibt sie indirekt die Rahmenbedingungen für die kleinen und mittleren Häuser vor. Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken klagen regelmäßig über die ausufernden Berichts- und Dokumentationspflichten, die ihnen von der EZB aufgedrückt werden. Die Bundesregierung ringt deshalb auf europäischer Ebene um Erleichterungen („small banking box“).

Das wäre nicht notwendig, hätten die nationalen Behörden hier tatsächlich ausreichend Kompetenzen. Zu bedenken sind auch die Forderungen der EZB-Bankenaufseher nach grenzüberschreitenden Bankenfusionen – sie wollen große Institute schaffen, die es mit der übermächtigen amerikanischen Konkurrenz aufnehmen können sollen. Die Verbünde der Sparkassen und Volksbanken, die für hohen Wettbewerb am deutschen Bankenmarkt sorgen, stehen dem im Weg.

Die aufsichtsrechtlichen Vorgaben der EZB und der EU-Bankenaufsicht Eba zwingen immer mehr kleine Banken dazu, unter das Dach einer größeren Volksbank oder Sparkasse zu flüchten. Das ist nicht im Interesse der deutschen Sparer, welche die persönliche Betreuung einer kleinen Bank über Jahrzehnte hinweg geschätzt haben. Gewiss ist die Digitalisierung der wichtigste Grund für das Filialsterben, aber die Vorgaben der EZB für kleine Banken erhöhen den Druck.

Das heikelste Thema haben die Verfassungsrichter in ihrem Urteil nicht behandelt. Eine gemeinsame europäische Einlagensicherung wird von der EU-Kommission und der EZB schon lange gefordert. Die künftige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dem Europäischen Parlament die Vollendung der Bankenunion in Aussicht gestellt.

In diesem Fall würden die deutschen Sparer und ihr Geld auf den Bankkonten weniger geschützt. Denn die Mittel, welche die deutsche Kreditwirtschaft dafür zurückgelegt hat, könnten dann auch von südeuropäischen Banken in Anspruch genommen werden.

Schon jetzt gilt es als nahezu sicher, dass es mittelfristig zu einer gemeinsamen Einlagensicherung in der Währungsunion kommen wird. Dann sollte dem Bundesverfassungsgericht die Frage gestellt werden, ob das mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Den geringeren Schutz deutscher Einlagen würde die Wähler hierzulande jedenfalls mit großer Mehrheit ablehnen.